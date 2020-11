El veïnat de Sol i Vista posa en marxa una comunitat energètica pionera

Comença a caminar un projecte educatiu i social per alimentar el barri amb energia solar i abastir també les llars sense recursos

«El que hem començat a fer ara és formar una comunitat energètica des de sota, des dels veïns cap amunt, que sigui alhora un projecte social i educatiu, i que ens permeti subministrar llum gratuïtament a famílies del barri que no tinguin recursos per procurar-se-la: volem conscienciar la població en general i també els nens sobre medi ambient i energia, donar lloc a tallers educatius i de formació, implicar el veïnat perquè a ell li correspondrà definir com funcionarà tot i, després, col·locar les plaques solars i endollar-nos-hi seria el final». Ho explica Ana Belén Castaño, presidenta de l’Associació de Veïns de Sol i Vista, el barri on ja s’està desplegant un projecte pilot de comunitat energètica local pioner i que «si surt bé, s’ampliarà i tindrà rèpliques a altres punts de la ciutat».

La particularitat de la iniciativa –en el grup promotor de la qual hi ha involucrats, entre altres, institucions i ens com ara l’Ajuntament de Reus, l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), la Cambra de Reus, la mateixa entitat veïnal o Ciutat Sàvia Colab, un laboratori d’innovació social reusenc– és que totes les decisions que faran avançar la comunitat energètica sortiran directament de la ciutadania, en aquest cas dels veïns de Sol i Vista. Al desenllaç de tot plegat, la intenció és haver col·locat plaques fotovoltaiques al barri, a través de les quals s’alimentaran els seus habitants i es lliurarà energia de manera gratuïta a qui no se la pugui permetre. Castaño expressa que la idea, que ja travessa «la segona fase» del global del procés, «ens il·lusiona i ens té somiant» i que «volem fer-la realitat entre tots».

El lloc concret on aniran ubicades les plaques «no s’ha definit encara» però la voluntat és que s’adaptin a un espai d’ús públic com l’Escola Cèlia Artiga, el polilleuger annex o els horts urbans municipals, el qual l’Ajuntament podria cedir. La distribució dels habitatges de Sol i Vista el converteixen en un «barri idoni» per desplegar la comunitat energètica local perquè, tal com precisa Castaño, «subministrar energia als cases que estiguin a més de 500 metres de les plaques és més complicat però aquí, ho agafis per on ho agafis, tots estem dins d’aquesta distància» i «tenim espais municipals». A la zona hi ha prop de 300 cases i, «pel que hem parlat amb els veïns, el projecte agrada».

La ciutadania pren les decisions

L’estructura de les comunitats energètiques locals és popular a Europa però inusual a Espanya i Catalunya, tot i que l’Estat preveu donar un impulsa a aquest tipus de fórmules en els propers anys. La de Sol i Vista serà probablement la primera comunitat del sud de Catalunya i una de les primeres d’Espanya. Està coordinada per Ciutat Sàvia Colab, que «va venir al barri i ens ho va proposar» i que connecta els actors involucrats. El model, diu la presidenta de l’Associació Sol i Vista, «és a l’inrevés del que és vol fer al barri Gaudí: aquí tot surt de baix, dels veïns, i és social i educatiu». En això insisteix Castaño, que subratlla que «posar les plaques és el final però el realment important és educar la població sobre energia solar, estalvi energètic i medi ambient: el que més ens agrada és que comporta canviar el xip, no volem que es quedi en les plaques». En aquest afany per fer de la comunitat un fruit de tothom, «fins i tot Mas Carandell podria oferir formació, el Taller Baix Camp podria ajudar a fabricar peces i veïns que estiguin a l’atur podrien aprendre i col·laborar en la instal·lació». Les cases «continuarien connectades a la xarxa i tindrien també aquesta energia, i l’excedent es donaria als desfavorits», detalla Castaño, que diu que «tot i que és lent, volem que sigui bonic». En l’evolució del projecte, «també estem en contacte amb l’Institut per a la Diversificació i Estalvi d’Energia (IDAE), que s’ha interessat molt en això per desenvolupat futures lleis».

Des de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus (FAVR), el president Marcos Massó valora la iniciativa com a «molt positiva» i espera que «a partir d’aquí, la puguem aplicar també a altres barris». La comunitat energètica local de Sol i Vista encara no té data de culminació.