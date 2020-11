Augmenten un 60% les atencions a les dones víctimes de violència a Reus respecte el 2019

La pandèmia i el confinament han comportat un increment de les peticions d'ajuda a l'OAV i al SIAD

Actualitzada 24/11/2020 a les 10:04

El nombre d'atencions a dones víctimes de violència masclista a Reus ha augmentat un 59,76% aquest any, coincidint amb la pandèmia, respecte el 2019. Els serveis municipals de l'Oficina d'Atenció a la Víctima (OAV) i del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) han fet 1.799 atencions a 339 dones víctimes de violència, entre els mesos de gener i octubre.

Concretament, l’OAV ha realitzat 205 atencions a 179 dones i el SIAD 1.179 atencions a 205 dones víctimes de violència. El servei psicològic ha atès a 73 dones víctimes de violència i el servei d'assessorament jurídic, que també atén a dones que no estan en situació de violència, ha realitzat 290 atencions a 236 dones. En total 45 dones majors de setze anys han estat usuàries dels dos serveis.

Campanya pel 25-N

Pel que fa a les denúncies per violència, durant aquest període, l’OAV n’ha rebut 289. En concret, 42 atestats procedents de la Guàrdia Urbana; 239, de Mossos d’Esquadra; 8, d’entitats; 3, dels jutjats; 2 per iniciativa de la persona afectada, i 3, d’altres vies.En el marc del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, que se celebra el 25 de noviembre, l'Ajuntament de Reus ha impulsat una campanya de difusió dels serveis municipals especialitzats d'atenció a les dones. Amb el lema «Atreveix-te a parlar!», la campanya fa una crida a les dones que pateixen violència o a qualsevol persona coneixedora d'una situació de violència a què demanin ajuda.

«Ara encarem la segona onada, conscients que en un context que propicia l’aïllament per prevenir el contagi, hem de reforçar més la xarxa relacional i l’acompanyament a les persones en situació de vulnerabilitat, encara que sigui per vies alternatives a l’atenció presencial», ha explicat la regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella.



L'Oficina d'Atenció a la Víctima (OAV)

L’OAV atén a les persones víctimes de qualsevol classe de violència i els ofereix acompanyament a la víctima; activació de recursos, en cas segui necessari; suport en la tramitació d’ajudes econòmiques, seguiment de les incidències del servei telefònic d’Atenció i Protecció per a víctimes de la violència de gènere (ATENPRO) de Creu Roja; seguiment de les ordres de protecció; informació i orientació; atenció social; derivació a serveis especialitzats de violència; elaboració de denúncia, si cal, i assessorament legal.



L'Oficina es troba ubicada a la comissaria de la Guàrdia Urbana, a l’avinguda Marià Fortuny, 27; i es pot contactar a través dels números de telèfon de la Guàrdia Urbana 977 010 092 (extensió 2318).



Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

El SIAD atén, informa, orienta, assessora i, si cal, deriva a serveis especialitzats a les dones, en especial a les que es troben o s'han trobat en una situació de violència de gènere. Ofereix informació i orientació; activació de recursos, en cas segui necessari; suport en la tramitació d'ajudes econòmiques; atenció social individual; suport psicològic, i assessorament legal.



El SIAD està ubicat al Casal de les Dones, al número 9 de la plaça de la Patacada, i es pot contactar amb aquest servei a través del número de telèfon 977 010 672.



A més d'aquests dos serveis específics, des de l'Àmbit de Violència de la Regidoria de Benestar Social, també s'atén a qualsevol víctima de violència que necessiti ajuda de manera presencial a les oficines ubicades a l'antic hospital Sant Joan, a través del telèfon 977 010 034 i del correu electrònic citapreviaareabenestar@reus.cat.