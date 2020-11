Seran Isabel Besora, Vitxeta, Rubió i Ors, Pi del Burgar i Alberich i Casas

Actualitzada 23/11/2020 a les 16:19

L’Ajuntament de Reus ha tret a concurs l’elaboració dels projectes bàsics i executius per la construcció de sis instal·lacions solars fotovoltaiques a la ciutat, amb una inversió màxima de 14.500 euros. En detall, i tal com concreta el plec que regirà el concurs, ha identificat sis emplaçaments on s’ha detectat l’oportunitat per a la generació d’energia elèctrica renovable a través de la tecnologia solar fotovoltaica: cinc d’ells anirien a edificis o equipaments municipals, on l’energia que produiria una instal·lació solar fotovoltaica sobre la seva coberta podria ser aprofitada per cobrir part del seu consum elèctric; i una aniria a un equipament municipal on part de l’energia que produeixi la instal·lació solar fotovoltaica sobre la seva coberta podria ser aprofitada per cobrir part del seu consum electric, i una part es compartiria amb habitatges de l’àmbit.

Aquest últim es correspondria amb la intervenció al polilleuger Ciutat de Reus, al barri Gaudí, que recentment va explicar en roda de premsa el regidor de Medi Ambient, Dani Rubio, i que permetria alimentar tant l’equipament municipal com les llars que vulguessin sumar-se a la iniciativa. Els altres cinc emplaçaments són cinc escoles: Isabel Besora, La Vitxeta, Pi del Burgar, Rubió i Ors, i Alberich i Casas. El govern també havia anunciat ja, anteriorment, la intenció de dotar els centres d’ensenyament del municipi amb aquest sistema.

L’empresa elèctrica municipal

D’altra banda, el ple va aprovar divendres l’inici de l’expedient per acreditar la «conveniència i oportunitat» de la iniciativa pública municipal per a l’exercici de l’activitat econòmica de comercialització d’energia elèctrica. L’acord és el primer pas per a la futura creació de l’empresa elèctrica pública depenent de l’Ajuntament, d’acord al PAM 2019-2023 que inclou l’acció d’estudiar la viabilitat de la creació d’una empresa elèctrica pública per avançar cap a una ciutat més sostenible. També comporta la constitució d’una comissió d’estudi integrada per membres de la corporació i personal tècnic municipal.

La nova comissió que es crearà estarà formada pel regidor de Recursos Humans i Medi Ambient, Daniel Rubio, que en serà el president; les regidores d’Hisenda, Mariluz Caballero, i d’Urbanisme i Mobilitat, Marina Berasategui, i tècnics municipals. Igualment, podrà comptar amb assessorament extern. La comissió haurà de redactar i presentar al plenari municipal en el termini màxim de 3 mesos una memòria justificativa, que haurà d’analitzar els aspectes socials, jurídics, tècnics i financers de l’activitat econòmica de la futura empresa, i en la qual s’haurà de determinar també la forma de gestió.