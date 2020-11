La flota del Parc de Bombers de Reus treballa amb camions «molt antics»

Actualitzada 22/11/2020 a les 22:13

L’incendi que, el passat 6 de novembre, va cremar un edifici on hi havia ocupes al barri del Carme ha fet aflorar la situació precària d’alguns dels mitjans materials de què el Parc de Bombers de Reus disposa per prestar el servei. Pocs dies després del foc, i en una compareixença pública on van denunciar les ocupacions i la passivitat dels bancs davant d’aquest problema, els veïns del bloc afectat lamentaven haver hagut d’«empènyer un dels camions de Bombers perquè se li va acabar la bateria i no arrencava» o que el cos «no tenia una gàbia per baixar les persones dels pisos de dalt i ens van dir que la que hi havia l’estaven fent servir a Tarragona». I es preguntaven «com poden treballar si no tenen els recursos».

Fonts de Bombers consultades en aquest sentit reconeixen que «efectivament, la flota de vehicles dels parcs de bombers és molt antiga, i molt especialment aquest vehicle autobomba del Parc de Reus» que es va quedar sense bateria. Precisen, també, que el parc «té un vehicle autoescala» –la gàbia– però, al moment de declarar-se l’incendi al Carme «estava de revisió preventiva als tallers de la delegació del fabricant a Madrid».

En relació al camió autobomba que no arrencava, les mateixes fonts precisen que «fa un any, la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament va començar el procés de renovació de la flota, amb l’adquisició de les autobombes d’incendi forestal i dels vehicles lleugers, però la renovació completa requereix temps i capacitat econòmica». En aquest sentit, asseguren que «el pla de renovació està recollit en el Pla 2025 dels Bombers de la Generalitat» i que «en els darrers mesos ja s’han anat incorporant vehicles».

Pel que fa a l’autoescala que estava de revisió a Madrid durant el foc al carrer Sant Antoni, Bombers detallen que «la revisió es realitza preceptivament cada cinc anys» i que «no obstant això, i d’acord als procediments de sortida mínima en cas d’incendi urbà, es va activar immediatament l’autoescala del Parc de Bombers de Tarragona». Amb tot, «el fet que aquesta escala provingués d’aquest altre parc i que l’habitatge de Reus es troba en una zona de carrers estrets, amb molta dificultat d’accés per a un vehicle de xassís tan llarg com les autoescales, va fer que quan es va poder ubicar al lloc els veïns ja havien estat evacuats sense perill», diuen. Des de Bombers subratllen que «tan ràpid com va ser possible, es va destacar un bomber als pisos on hi havia veïns –àtic i segona planta– per vetllar, en continu, per la seva seguretat».

Sobre aquest últim punt, el president de l’Associació de Veïns L’Harmonia del Carme, Josep Machado, explica que fins a dalt «van haver de pujar amb una escala normal, de doble tram, que algú tenia per allà i els hi va deixar i que tan sols arribava al segon pis. I, des del segon pis, van pujar per dins del bloc fins l’àtic» i es pregunta «com s’ho haurien hagut de fer si no s’hagués pogut travessar per dins».

«Ells són molt professionals»

El president de L’Harmonia del Carme valora que «els fets són bastant greus» perquè «els bombers van fer la seva feina, i fins i tot van arriscar la seva vida, però no tenen suficients recursos i algú els haurà de posar». «Ho van fer molt bé, molt professionalment, però és un risc innecessari per manca de material per treballar», diu. Una de les veïnes afectades per l’incendi havia expressat en la mateixa compareixença que va demanar una mascareta d’oxigen i que «no en tenien». Bombers explica que la màscara «la va demanar la veïna –que estava en pànic– abans que el bomber entrés» i que «quan ell va arribar la va tranquil·litzar i la va evacuar a l’exterior amb una caputxa de rescat connectada a l’equip respiratori del bomber». Els veïns de l’edifici encara no han pogut tornar a casa i Machado demana «un protocol» perquè ningú es quedi al carrer arran de successos com aquest.