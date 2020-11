Experts assessors del treball des de casa

Actualitzada 23/11/2020 a les 08:41

Jon Rodríguez Senz, Pere Oller Matas i Marc Jardí García, de l’empresa Punt, han rebut la quantitat de sis mil euros que concedeix el Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili com a ajut a les millors idees emprenedores d’estudiants del curs 2019-20.

Punt (Progressing by Using Technologies) és una consultoria per a la millora de la productivitat i la qualitat de l’activitat dels treballadors de les empreses i ofereix assessoria en diferents aspectes del teletreball: la regulació, la formació dels tècnics de Recursos Humans i treballadors, i la implantació i suport tècnic de programes informàtics de teletreball.

Jon Rodríguez, graduat en Dret i Relacions Laborals i Ocupació per la URV, i impulsor de Punt, assenyala que, arran de la crisi sanitària, van pensar que calia donar una resposta a les noves necessitats, tant les presents com les futures, les quals poden comportar un canvi en la visió del teletreball.

«El teletreball no és simplement enviar el treballador a casa, sinó que hi ha tota una sèrie de mesures que s’han de contemplar: com està el treballador a casa, quines polítiques se li apliquen, quin seguiment es fa… Cal avaluar una sèrie de requisits perquè el teletreball sigui eficaç i productiu», assenyala Jon. «Considerem que fer una proposta d’assessorament a l’empresari sense un estudi previ no té sentit. Primer, cal avaluar l’empresa, saber com és, què pensen els treballadors i quines necessitats tenen. A partir d’aquí, convertim el teletreball en una cosa més completa i protegida», afegeix. En aquest sentit, subratlla, Punt ofereix un servei «complet», que inclou tant l’assessoria legal com tecnològica.

Punt neix en un context, el de la crisi causada per la covid-19, que ha posat sobre la taula el teletreball, una fórmula laboral que sembla vinguda per quedar-se. «Aquest model té punts forts», explica l’emprenedor. «Per exemple, que permet la conciliació entre la vida personal i la laboral. A més, si es fa bé, el treballador és més productiu i, per tant, l’empresa en surt beneficiada. I un altre punt important és que amb el teletreball es redueixen costos empresarials, perquè les empreses no han de pagar arrendaments, materials, etc. Per tant, si tenim un augment de la productivitat i una reducció dels costos, tot plegat es tradueix en un increment del marge de beneficis».

«De l’actual situació, en podem treure una cosa positiva, i és que el teletreball ha vingut per quedar-se, i si l’implementem bé, el preferirem, tant els empresaris com els treballadors», conclou el Jon.

Pel que fa al premi rebut del Consell Social de la URV, l’emprenedor reusenc explica que l’invertiran en formació que els permeti «seguir evolucionant» i també en màrqueting.

Per a més informació sobre Punt es pot consultar la pàgina web de l’empresa (https://puntby.com/conocenos/) o connectar-hi a través de les xarxes socials.