Exhaurits els Bons Reus per a persones no empadronades a la ciutat

A partir del dia 1 de desembre es tornaran a posar en circulació la resta dels 60.000€ en Bons Reus per a persones no empadronades

Actualitzada 23/11/2020 a les 17:28

Els Bons Reus destinats a persones no empadronades a la ciutat i que suposen la tercera fase de la campanya s'han exhaurit, amb la qual cosa es confirma l'èxit d'aquesta iniciativa inclosa al Pla de Reactivació Econòmica i Social impulsada pel consistori, amb l'objectiu de dinamitzar els sectors comercial, de restauració i de serveis de la ciutat.

A partir del dia 1 de desembre es tornaran a posar en circulació la resta dels 60.000€ en Bons Reus per a persones no empadronades a la ciutat descarregats i caducats per no utilització.

Per a la regidora Montserrat Caelles, «Bons Reus, és la campanya més important de dinamització comercial mai vista a la ciutat, i creada des de la regidoria de Promoció de Ciutat per a incentivar la demanda i estimular el consum en els sectors del comerç, la restauració i els serveis. Amb Bons Reus hem superat totes les expectatives: 460.000 € d’inversió, 410 establiments adherits, més de 30.000 persones beneficiades, i un impacte econòmic que es preveu proper als 2.000.000 €. Aquestes dades han posicionat aquesta campanya com un exemple de col·laboració público-privada, amb un gran èxit a nivell nacional. A hores d’ara molts Ajuntaments, Cambres de Comerç, i Associacions de comerciants del país s’han interessat per la campanya, així com tamb&ea cute; l’Associació Catalana de Municipis i la pròpia Conselleria d’Empresa i Coneixement».

La regidora ha afegit i ha posat en valor que «l'eina digital creada Ad hoc per la gestió l’ha desenvolupat una empresa tecnològica local, adherida al Clúster TIC de la ciutat, mostra de confiança en la jove emprenedoria local».

Cal recordar que els bons tenen 15 dies de caducitat des del dia de la seva emissió, són d’ús personal i intransferibles i es requerirà presentar el DNI a l’hora de bescanviar els bons a l’establiment.