Centres comercials buits i carrers del centre plens de gent a Reus

Centres comercials buits contrasten amb la imatge de carrers comercials plens de gent, en l'arrencada del primer tram de la nova desescalada. Aquesta desigualtat en el sector del comerç indigna les grans superfícies, obligades a romandre tancades, a excepció de les botigues de primera necessitat -farmàcies, òptiques, supermercats... Consideren que les mesures anticovid les penalitzen en excés quan inverteixen en protocols d'higiene i seguretat «com en qualsevol altre espai», diu Mayte Forján, gerent de la Fira Centre Comercial de Reus. Des de fa 40 dies, dels 67 locals que hi ha en aquest centre comercial només n'hi ha sis d'oberts. Just compleix cinc anys de la seva obertura, amb el centre tancat. «Volem obrir, som un espai segur», etziba.Aquest dilluns al matí molts visitants despistats acudien al centre comercial de la Fira de Reus, convençuts que els comerços del complex obrien. El personal de seguretat s'encarregava d'informar-los de la situació. «El pitjor de tot és això, aquesta incertesa i confusió entre la gent», explica Forján a l'ACN. El complex comercial compleix el seu cinquè aniversari amb els seus negocis tancats. Forján recorda que això no sols afecta grans cadenes, sinó que també hi ha moltes botigues i petits comerciants implicats.«No s'entén aquest greuge comparatiu respecte els comerços al carrer perquè hem treballat amb molta intensitat tots els protocols i totes les mesures possibles, som un espai segur com qualsevol altre», reitera. Si l'immens pàrquing d'aquest centre comercial està pràcticament buit, al centre de Reus els aparcaments van molt buscats. Els carrers tradicionalment més comercials, com Monterols o Llovera, a l'entorn de la plaça Prim, estan plens de gent. Molts aprofiten per avançar les compres nadalenques.«De fet, nosaltres també havíem notat aquestes compres escalonades, abans de tancar el dia 30 d'octubre, però s'ha desvirtuat i esperem amb moltes ganes reprendre la campanya de Nadal», afegeix Forján, que no vol fer-se mala sang d'aquest escenari «descompensat». «En aquesta primera fase no podem obrir, haurem d'esperar 15 dies més a la fase 2, amb un 30% de l'aforament i sense poder fer esdeveniments a les zones comunes; els empleats han de treballar i la gent, venir a comprar», conclou.