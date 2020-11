L'escala del cambril de Misericòrdia incorpora un quadre de l'AV el Santuari

Actualitzada 22/11/2020 a les 21:19

L’Associació de Veïns El Santuari del barri de les Clarisses de Reus ha entregat avui al temple de Misericòrdia una obra pictòrica, firmada per l’artista cambrilenc Alberto Insa, que commemora els primers cinc anys de l’entitat. El seu president, Ramón Palmerín, subratlla que, en aquests temps, l’associació «ha estat fent bona feina amb la cohesió social i ha treballat en l’agrupament veïnal. Ens mirem molt el civisme i, en definitiva, que el veïnat estigui bé». «D’aquests cinc anys que ja hem viscut, em quedo amb tothom qui ha col·laborat amb nosaltres per fer tot això», afegeix, i precisa que «en els pròxims cinc anys, m’agradaria aconseguir un local social, un lloc on la gent es pugui reunir i on tenir tallers per a la gent gran i activitats per a la canalla. És el somni de la nostra junta».

Al barri «hi ha molt pocs locals i els que hi ha tenen un preu elevat, així que poder-lo mantenir sense la col·laboració d’algú és força complicat», detalla Palmerín, que sosté que «malgrat tot, treballarem per aconseguir-ho perquè és molt important. Fins i tot, per què no comprar-ne un nosaltres? Ho hem d’estudiar». L’entitat va canviar la denominació recentment per donar veu a la zona de les Clarisses i «això ha caigut molt bé perquè és un espai que se sent representat». «Fa poc mesos que va ser el canvi i la gent està il·lusionada, la valoració és positiva», conclou. Amb això, «el nombre de socis de l’associació de veïns ha augmentat més d’un 20%».

Sobre l’acte que ha tingut lloc aquest diumenge, amb la donació d’un quadre al Santuari, el president de l’Associació de Veïns El Santuari del barri de les Clarisses explica que «fa dos anys, al Mercat de la Fadrineta, vam fer un taller de pintura amb Alberto Insa i va sortir la idea». «Tot estava plantejat per poder donar el quadre durant el Mercat de la Fadrineta, enguany, però amb la covid hem hagut de reduir-lo», concreta. Per la seva banda, l’autor de la pintura, Alberto Insa, explica que la peça, Visita a l’ermita de Misericòrdia, és un acrílic on ha invertit dues setmanes de feina i que ja s'exhibeix a l'escala del cambril.

Xavier Martínez ofereix el pregó

El matí commemoratiu ha comptat també amb una missa, l’ofrena i també una ballada del gegantó El Japonès abans que s’iniciés l’acte protocol·lari. Aquest ha comptat amb un pregoner especial, l’empresari reusenc Xavier Martínez, que ha recordat que «la meva primera feina, als 17 anys, la vaig tenir en una serralleria de la zona».