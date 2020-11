«Em van fer treure les carabasses abans d'hora i amb un burofax»

Pere Margalef se sent «ferit per l’administració»

Actualitzada 19/11/2020 a les 20:00

«Em van fer retirar les carabasses abans d’hora i, quan ja ho havia fet, ni tan sols ho sabien i encara vaig rebre un burofax on m’avisaven que si no les treia jo ho farien ells i que hauria de pagar la retirada». Ho explica Pere Margalef, de Cal Pere, paradista del Mercat Central i l’artífex de la iniciativa que, des del 6 d’octubre, guarnia l’espai amb una exposició de carabasses gegants, cultivades a Mas Gasset i a través de la qual es recollien fons per a l’Institut Pere Virgili. Margalef apunta que «primer, les vaig posar a tocar de la meva parada, però em van oferir traslladar-les a un espai que estava buit, on han de fer una zona de degustació però que encara no hi era, i deixar-les allà fins al Nadal, tot el que aguantessin». «Vaig dir que sí perquè em semblava molt bé, era un reclam per al Mercat i era solidari, i ens feia il·lusió», detalla, i manté que «amb tot, va arribar un moment que Reus Mobilitat i Serveis va començar a demanar-me que les retirés i a dir-me que havia de fer-ho abans del 9 de novembre». «Finalment, ho vaig fer l’últim divendres», precisa Margalef, que lamenta que «no se’n devien adonar perquè dilluns, dia 9, em va arribar el burofax» i, «a la zona que em van fer buidar no hi van fer res fins aquest dimecres». Al burofax «també em demanaven que no ocupés tant d’espai amb la parada i ho vaig arreglar». Les carabasses les ha lliurat Margalef al Banc dels Aliments, amb una donació de 1.500 quilos, però el paradista se sent «dolgut pel tracte» i perquè «en tenia cura cada dia, vaig agafar un cicatritzant perquè es mantinguessin més temps i, al final, me les van fer treure». En el gènere «havia invertit, entre carabasses, palmeres, grues i tot el conjunt, 2.100 euros». «La gent del Mercat ens estimem el Mercat i això no ens ajuda a tenir il·lusió. Sóc un paradista ferit per l’administració», conclou. Fonts municipals consultades mantenen que el permís per exposar les carabasses en aquesta zona comuna era fins a la Castanyada.