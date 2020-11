L'oficina central de Correos de la Llibertat a Reus reobrirà reformada al gener

El pavelló postal de la plaça de l’estació de trens, que rep ara usuaris derivats d’aquesta, viurà obres que el faran ser accessible

Actualitzada 19/11/2020 a les 20:43

L’oficina central de Correos a Reus, ubicada al número 12 de la plaça de la Llibertat i que acumula gairebé un any en obres, es reobrirà al públic «a mitjans de gener» d’aquest pròxim any 2021, tal com detallen fonts de l’empresa pública, que precisen que la reforma integral que s’hi està duent a terme finalitzarà ja al desembre. Un cop acabats els treballs, les instal·lacions s’adequaran per prestar-hi el servei i posteriorment recuperaran l’activitat. En la reforma de l’edifici s’haurà invertit més d’1,1 milions d’euros. En paral·lel, Correos ha començat a desenvolupar també una altra intervenció per millorar l’accessibilitat al pavelló postal de la plaça de l’estació de tren, «tant per al públic que hi acudeix com per als treballadors», tenint en compte que en aquests moments l’entrada es fa salvant un tram d’escala.

A l’oficina de la plaça de la Llibertat van iniciar-se al febrer treballs per donar lloc a «un canvi substancial del concepte d’establiment, que evolucionarà de ser una oficina postal tradicional a esdevenir una botiga comercial». L’equipament es trobava llavors en un estat molt precari, amb filtracions d’aigua i mostres evidents de deteriorament pel pas del temps, així que el rentat de cara va planificar-se per resultar exhaustiu. Les feines tenien un termini d’execució previst de 10 mesos que, per tant, s’està complint.

Al número 12 de la plaça de la Llibertat, de cara als usuaris, la principal novetat de l’oficina serà «la simplificació de processos i l’eliminació dels formularis impresos». També hi haurà la possibilitat de preparar enviaments o tramitar-los mitjançant l’ús de tauletes tàctils. Correos pretén afavorir l’autoservei amb la instal·lació d’expositors que mostraran articles de telefonia i accessoris, consumibles, papereria, llibres, jocs i un espai dedicat a la filatèlia i al col·leccionisme, entre altres. Dins de l’edifici es crearà un nou «espai 24/7» que tindrà forma de «vestíbul accessible als clients les 24 hores del dia, set dies a la setmana» i on «es trobaran disponibles serveis com la recollida de correspondència d’apartats particulars i els terminals CityPaq, que possibilitaran enviar o rebre paquets a qualsevol hora» tot i que l’oficina no es trobi dins el seu horari d’obertura habitual al públic. A l’oficina central de Reus, els clients podran també comprar embalatges ecològics o sobres ja prefranquejats, recarregar el mòbil, enviar Diners en minuts a qualsevol país del món, comprar entrades a espectacles o, fins i tot, pagar els seus rebuts del gas, l’electricitat, el telèfon o altres subministraments diversos, tal com explicaven des de Correos al moment d’iniciar les obres.

Amb el tancament de l’oficina central per tal d’executar aquesta reforma, Correos va derivar els usuaris dels codis 43201, 43202 i 43203 a la que està situada a la plaça de l’Estació, davant de l’estació de tren. Els codis 43204 i 43206 van adreçar-se a la sucursal 1 de Correos, situada al carrer Bahia Blanca, 5-7. Abans d’això, el pavelló postal de l’estació havia estat tancat durant 10 anys, des del 22 de gener del 2010, quan s’hi havien atès els darrers clients abans de traslladar els serveis a Bahía Blanca. Després de la marxa de la sucursal, els carters de la Unitat de Repartiment de Reus van romandre allà disposant de tota la superfície, l’espai va quedar tancat al públic i es feia servir per treballs interns. Des del febrer, però, torna a rebre usuaris.

Eliminar les escales

En detall, Correos ha programat al pavelló de l’estació de tren una intervenció a la qual destinarà prop de 40.000 euros per «adequar l’accés per a persones des de la façana principal fins a una nova rampa ubicada sobre l’entrada per a vehicles». La solució servirà per passar també al magatzem des de l’exterior. El sistema «substituirà l’escala existent» per on es pujava a l’oficina. Les feines duraran 30 dies.