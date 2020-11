Actualitzada 20/11/2020 a les 15:32

L'Ajuntament de Reus fa el primer pas per a la creació de l'empresa elèctrica municipal. En el ple celebrat aquest divendres s'ha aprovat l'inici de l'expedient per acreditar la «conveniència» i «oportunitat» de la iniciativa pública municipal per comercialitzar energia elèctrica. L'objectiu final és crear una empresa elèctrica pública depenent de l'Ajuntament de Reus, d'acord al Pla d'Acció Municipal 2019-2023 que, en l'àmbit del Medi Ambient i la Sostenibilitat inclou l'acció d'analitzar la viabilitat d'aquesta idea. L'acord plenari comporta la constitució d'una comissió d'estudi integrada de forma paritària per membres de la corporació i personal tècnic municipal.