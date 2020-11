Vuit locals d'oci de Reus oferiran sessions musicals en streaming cada dissabte a la tarda

El projecte Love Stream programa actuacions de djs o grups musicals com a resposta a les restriccions per la pandèmia

Actualitzada 19/11/2020 a les 19:23

Vuit locals d'oci de Reus han unit esforços per oferir una programació musical estable setmanal en streaming. El projecte Love Stream programarà cada dissabte, a partir de les sis de la tarda i des d'un dels locals associats, sessions de música a porta tancada a càrrec de djs i grups musicals retransmeses per Internet. Els propietaris dels establiments critiquen la manca d'un pla d'ajuts i argumenten que la seva forma de protestar davant del que consideren una «injustícia» és «seguir treballant, programant música en temps de crisi». Uns arguments que uneixen a «la inestabilitat de l'oci i els nous hàbits de consum de música». Les emissions també es podran seguir per LaNova Ràdio de Reus els dissabtes a la nit.