Reus Transport acorda amb els veïns dels barris Fortuny i Montserrat canvis a les línies 10, 11 i 60

Les modificacions inclouen la creació d'una nova parada prop de la cruïlla de l'avinguda de Salou amb el carrer de Mercè Rodoreda

Actualitzada 19/11/2020 a les 09:54

Reus Transport ha acordat amb els representants del veïns dels barris Fortuny i Montserrat diversos canvis en les parades del bus urbà per adaptar el servei a les demandes dels usuaris. Els canvis, que s'executaran en les properes setmanes, afectaran les línies 10, 11 i 60.Amb els canvis, les línies 10 i 11 faran el final de línia a la parada Flix 2, situada al carrer dels Pirineus, al barri Montserrat, i no al carrer Montsant com fins ara. En aquesta parada de final de línia és on els vehicles fan la regulació de temps, i el canvi permetrà donar resposta a la demanda dels veïns. El canvi comportarà que la parada Montsant sigui la primera parada del recorregut de les línies 10 i 11, i només per pujada de viatgers.També es crearà una nova parada a la L60, situada prop de la cruïlla de l'avinguda de Salou amb el carrer de Mercè Rodoreda (entre les parades Urbanització Mercader i Maria Aurèlia Capmany). Aquesta estarà situada al costat d’un pas de vianants de l'avinguda de Salou, la qual cosa reforça la seguretat del usuaris i aproxima la L60 als veïns del barri Fortuny. La nova parada tindrà una andana de plataforma per facilitar l'accés sense esglaons a l’autobús, igual que les altres parades de la línia, així com bancs i papereres.Marina Berasategui, presidenta de Reus Transport, ha assegurat que «gràcies a la participació i al treball conjunt amb la ciutadania, podem implementar canvis que donen resposta a les demandes veïnals, i reforcen la seguretat dels usuaris, i, en definitiva, milloren el servei del bus urbà».