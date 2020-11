La Guàrdia Urbana obre la convocatòria pública per a la selecció de vuit agents

Dues places són noves de l’oferta pública d’ocupació d’enguany, mentre que sis són vacants dels anys anteriors

La Guàrdia Urbana de Reus ha obert la convocatòria pública per a la selecció de vuit places d’agents del cos de seguretat municipal. Les sol·licituds ja es poden presentar a partir d’aquesta setmana, un cop publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona les bases específiques. El termini estarà obert fins 20 dies naturals després de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat.De les vuit places que es convoquen, dues són noves de l’oferta pública d’ocupació d’enguany; mentre que 4 són places que van quedar vacants de l’oferta pública de 2018 i 2 de la de 2019.Una vegada finalitzat els procés de selecció, els seleccionats que disposin de la titulació específica podran incorporar-se directament a la plantilla de la Guàrdia Urbana; i els que no, hauran de realitzar el curs corresponent d'un any de durada a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.La plantilla de la Guàrdia Urbana compta actualment amb 148 agents. La darreres incorporacions que s’han realitzat són 7 agents entre 2018 i 2019, i 18 nous agents entre 2019 i 2020.