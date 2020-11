L'Ajuntament de Reus du a terme treballs de neteja del barranc del Molí al seu pas per Sol i Vista

Consisteixen en el desbrossat d’una zona de 392 metres lineals d'aquest barranc per donar facilitat a l'aigua en cas d'avingudes

Actualitzada 19/11/2020 a les 15:54

La regidoria de Recursos Humans i Medi Ambient de l'Ajuntament de Reus està portant a terme aquests dies els treballs de manteniment i neteja del barranc del Molí al seu pas per la urbanització Sol i Vista. Aquesta intervenció es correspon al dos manteniments anuals que es realitzen en aquest tram de barranc degut a la proximitat dels habitatges, per tal de prevenir problemes de salubrit at o provocats per avingudes d’aigua.

Les tasques de neteja, prèvia autorització per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, les està portant a terme la brigada de Medi Natural i consisteixen en el desbrossat d’una zona de 392 metres lineals d'aquest barranc, per donar facilitat a l'aigua en cas d'avingudes causades per la meteorologia i evitar molèsties a la població. La intervenció es realitza mitjançant retroexcavadora amb braç desbrossador, tractor desbrossador i eines manuals.

En aquest tipus d’intervencions també es recullen els residus acumulats. Cal recordar que llençar residus als barrancs o immediacions, a més de ser una infracció, està totalment prohibit i ocasiona un greu dany al medi ambient, ja que aquests residus no desapareixen sinó que acabaran formant part de les brossa acumulada als mars.

Daniel Rubio, regidor de Recursos Humans i Medi Ambient, afirma que «la proximitat d'algunes lleres a les zones residencials fa que sigui necessari realitzar manteniments periòdics per mantenir aquests espais en les condicions adequades, tal com demanen les associacions veïnals».