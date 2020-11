El PSC de Reus reclama que els romanents es destinin a la creació d'habitatge social

El grup socialista votarà en contra de la proposta de pressupostos 2021 i farà al·legacions

Actualitzada 19/11/2020 a les 21:28

El grup del PSC votarà en contra de la proposta de pressupostos 2021 del govern, que passa demà divendres per ple, i hi formularà al·legacions tot i considerar que el debat s’hauria d’haver produït abans de la sessió i que no pot estar present en aquest mecanisme. Els socialistes reclamen que el romanent de 2 milions d’euros –que el govern destinarà finalment a deute per recuperar 635.000 euros d’interessos i tramitar un nou préstec de 2 milions que eleva a 8,5 al Pla d’Inversions– es dediqui a habitatge social. Amb aquest import i amb els 400.000 euros reservats per a la piscina coberta municipal, tal com apuntava ahir el portaveu del PSC, Andreu Martín, «es podrien posar en circulació una cinquantena de pisos». I és que, en el context de la covid-19, Martín es pregunta si «és necessari posar aquests diners en una piscina d’explotació privada».

Els socialistes reclamen que els pressupostos contemplin l’any íntegre d’activitat del Mercat del Carrilet i no, com fan ara per la previsió de tancar-lo per Sant Pere, només sis mesos. En aquest sentit, Martín ha recordat que «hi ha la signatura de 9.000 veïns que demanen que el Carrilet continuï». D’altra banda, «volem que la partida que va al programa Cap nen sense saber nedar sigui completa i tal i com s’havia fet en anys anteriors» i la creació d’una nova línia d’ajuts a autònoms i empreses a què la pandèmia ha afectat. Finalment, i en relació a l’augment del pressupost al capítol de personal, el PSC també al·legarà perquè considera que la despesa «és benvinguda si és per atendre a la gent, però no si és perquè cobrin més uns quants alts càrrecs». El portaveu del PSC ha lamentat que el govern anunciés que buscaria els màxims suports per la proposta de pressupostos 2021 però no els hagués abordat amb l’oposició fins fa pocs dies i després d’haver-los presentat públicament. I ha valorat, sobre els comptes, que «no són realistes com el govern diu ni els que la ciutadania vol» i que «la concepció política de Pellicer ha estat sempre errònia, és un discurs de rendibilitat i no de servei».

Que els càrrecs retin comptes

Els socialistes duran també al ple un prec on demanen «la posada en marxa d’un sistema de retiment de comptes dels regidors de govern, els càrrecs directius i els assessors del govern, per tal que periòdicament quedi justificat davant la ciutadania que la retribució que reben tots ells es correspon a la tasca que estan realitzant».