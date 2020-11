El parc per a famílies de Reus es desbloqueja però sense una pista i un espai de joc

L’Ajuntament aprova 20.000 euros addicionals per reprendre l’obra, que ja acumula un any de retard

Actualitzada 18/11/2020 a les 22:00

La construcció de la primera fase del parc per a famílies, ubicat al parc del Roquís i que va ser un dels projectes escollits als pressupostos participatius 2018, s’ha desbloquejat després de més d’un any d’aturada. Les obres van iniciar-se al juny del passat 2019 amb un termini d’execució previst de tres mesos, però van paralitzar-se al desenllaç de tot un seguit de pròrrogues perquè, durant el moviment de terres, es va detectar al lloc un abocador de runa que va fer elevar el cost de la intervenció i va obligar a replantejar-la. Ara, fonts municipals concreten que s’ha pogut aprovar una consignació pressupostària de 20.000 euros que permetrà reprendre els treballs. Això sí, alguns dels aspectes del projecte inicial han hagut de ser modificats per ajustar-los a la inversió.

En aquest sentit, les mateixes fonts precisen que una de les dues pistes de formigó que hi havia previstes no es crearan i que tampoc es farà un dels espais de joc que es contemplaven. Cal tenir en compte, però, que la que s’aborda ara és la primera fase –se n’han dibuixat fins a tres– de la construcció del parc i que, per tant, aquests elements sí que podran prendre forma en fases posteriors. De fet, la idea és que tot quedi preparat des de ja perquè puguin acabar materialitzant-se. Aprovada ja la consignació pressupostària de 20.000 euros, l’Ajuntament acordarà amb l’empresa la represa de les obres. Fonts municipals detallen que no caldrà iniciar una nova licitació i que només resten per dur a terme alguns tràmits administratius menors. En aquests moments no hi ha terminis fixats, però, ni per la represa ni per la culminació de les feines de la primera fase.

La resta, en les fases posteriors

Les obres les havia adjudicat l’Ajuntament, per un import de 125.721 euros, a l’empresa Construcciones Jaén Vallés SL, que és la mateixa que les continuarà duent a terme, ara amb aquests 20.000 euros afegits. La primera fase de l’actuació, que és la que ara s’executarà, incloïa la instal·lació parcial de mobiliari urbà –taules de pícnic, barbacoes i jocs infantils de 0-3 anys–, així com la diagnosi i possible intervenció a l’arbrat existent en la zona pícnic, però no es consumarà íntegra perquè ha hagut de cenyir-se a la inversió. Un cop enllestides les tres fases, s’espera que el parc per a famílies tingui una zona de pícnic i de barbacoes, una zona de jocs infantils de 0 a 3 anys, tres espais de jocs infantils de més de 3 anys, una zona de fitness, una pista de patinatge i una zona per a activitats esportives o per a la celebració d’actes.