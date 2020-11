El Mercat Central de Reus obrirà tot el dia per facilitar les compres al desembre

El Mercat del Carrilet també farà horari especial les dues últimes setmanes del mes i vigílies de festiu

Actualitzada 19/11/2020 a les 19:51

A partir del dia 2 de desembre, el Mercat Central de Reus obrirà dimecres, dijous i divendres de les 8 a les 19 h., sense tancar al migdia. Aquesta obertura extraordinària es fa coincidint amb l’època de l’any de més vendes, la campanya de Nadal. El Mercat del Carrilet també tindrà horaris especials, que en el seu cas es concentraran en les últimes dues setmanes del mes i en les vigílies de festiu.

Les parades del Mercat Central obriran tot el dia tres dies a la setmana durant el desembre amb l’objectiu d’avançar les compres, evitar cues i permetre als clients accedir al mercat amb comoditat, segons expliquen des de l’Ajuntament.

Durant la setmana de Nadal, el dimarts 22 i el dimecres 23 s’obrirà igualment de 8 a 19 h. i, en la de Cap d’Any, l’horari s’aplicarà els dies 29 i 30 mentre que el 31 de desembre el Mercat Central oferirà servei en la franja de 7.30 a 15 h. La resta de dies de desembre i a partir del 4 de gener, l’horari serà l’habitual: de dilluns a dijous 8 a 14 h.; divendres de 7.30 a 14.30 h. i de 17 h a 20.30 h.; i dissabte de 7.30 a 15 h.

Pendents del canvi permanent

El regidor d’Empresa i Ocupació, Carles Prats, destaca que «al gener vam aprovar un horari pel Mercat Central que amb la crisi de la covid-19 ha estat impossible de dur a terme com teníem previst» i diu que «ara, de cara al mes de desembre, som tots plegats conscients que cal ampliar els hores d’obertura per tal de facilitar les compres, però també per evitar les aglomeracions». «Des de l’Ajuntament de Reus s’ha fixat l’horari per aprofitar la campanya de Nadal per acostumar-nos ­–tant paradistes com clients– a obrir els migdies», afegeix Prats, que sosté que «l’horari proposat, a més, va en la línia de la reforma horària: aprofitar més el migdia i escurçar l’horari al vespre».

Al seu torn, el representant dels paradistes, Ildefons Vidal, explica que aquest «és un horari especial, per donar més facilitat al client perquè no es creïn aglomeracions i perquè s’hi pugui venir a comprar d’una forma més còmoda i tranquil·la». Així, «els dimecres, dijous i divendres es farà un horari ampli», recorda, i precisa que «evidentment, no és un horari que agradi a tots els paradistes però s’ha fet pensant en el client i en la situació que tenim ara». A més, precisa Vidal, aquesta iniciativa coincidint amb les dates de Nadal «seria una prova del tipus d’horari que s’hauria d’estar fent a meitat del 2021 o quan toqui», en referència a l’ampliació horària permanent que s’aplicarà al Mercat Central més endavant. «Tenim clar que hi ha d’haver una ampliació horària, que l’Ajuntament la vol i els paradistes també, però s’ha d’arribar a una solució coherent», valora. Per assumir aquest temps d’obertura addicional, «cada parada s’organitzarà com li convingui, i segurament el que farem són torns». Les zones de degustació que s’estan configurant al Mercat avancen i una d’elles ja disposa de mobiliari, tot i que està tancada.

En el cas del Mercat del Carrilet, els horaris especials de Nadal es concentren les dues darreres setmanes de desembre i queden de la manera següent. Dimarts 22 de desembre, de 7.30 a 14 h.; dimecres 23 de desembre, de 7.30 a 14 h. i de 17 a 20.30 h.; dijous 24 de desembre, de 7.30 a 15 h.; dimecres 30 de desembre, de 7.30 a 14 h. i de 17 a 20.30 h.; i dijous 31, de 7.30 h a 15 h. La resta de dies, l’horari habitual del Mercat del Carrilet és de dilluns a dijous i dissabtes de 7.30 a 14 h. i els divendres de 7.30 a 14 h. i de 17 a 20.30 h. També es demana als clients que truquin a la seva parada abans d’anar a comprar als mercats, amb l’objectiu de fer l’encàrrec i escurçar l’estada a l’establiment.