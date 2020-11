«Fa un any i mig que espero que em tornin la taxa de la grua»

Un conductor multat al 2019 i que va guanyar el recurs encara no ha recuperat l’import que va pagar

«Quan es tracta de cobrar, l’administració sempre té pressa i no deixa passar dies sense recàrrec, però per retornar diners que no hauria d’haver cobrat no és tan ràpida». Ho explica I.T., conductor a qui la grua se li va endur, al febrer i l’abril del passat 2019, dos cotxes que havia aparcat davant del Mercat del Carrilet. «Un dia va ser el meu vehicle i un altre, el de la meva mare», apunta. En ambdós casos va recórrer les sancions. Per un d’ells, el seu, té el document que acredita que el recurs va ser acceptat i que «m’havien de tornar els 92,50 euros de la grua, però ja ha passat un any i mig llarg i encara no els he recuperat». Sobre l’altre cotxe, va ser informat de paraula que seguiria el mateix curs però no ha rebut ni el document que aclareixi si ho va fer ni els diners, i al moment de retirar el vehicle del dipòsit «tampoc m’havien donat la notificació perquè pogués al·legar».

L’home va ser denunciat per «estacionament en lloc prohibit i senyalitzat». Quan la grua se’ls va endur, relata I.T., els cotxes estaven aparcats «a la primera plaça de l’avinguda Jaume I, davant del Mercat del Carrilet» i «en un dels casos era dimarts i en l’altre, dijous». A la zona hi ha «un senyal vertical que prohibeix l’estacionament en dimecres», i que «tot i que uns metres després hi hagi càrrega i descàrrega, mana la senyalització vertical». Així, en el cas del seu propi vehicle, el conductor va presentar recurs al·ludint a aquest punt i a altres, i va guanyar. En el decret de resolució, que té data del 14 de maig del 2019, l’Ajuntament «estima les al·legacions» i «reconeix el dret a la devolució d’ingressos indeguts per la quantitat de 92,50 euros per taxa de grua». I.T. va recórrer, després, la multa pel vehicle de la seva mare, especificant que hi havia un precedent. D’aquest segon recurs, «no em contestaven, així que, ja al mes de desembre, vaig anar a preguntar a l’Ajuntament i em van dir que no sabien què havia passat però que em farien un escrit acceptant-me’l i que m’abonarien l’import de les dues grues».

Una instància

Durant el confinament, «vaig revisar les ordenances i vaig veure que, davant d’ingressos indeguts per part de l’administració, l’interessat ha de fer una instància per reclamar-los». I així ho va fer. En la instància, que va presentar a l’abril del 2020, I.T. apunta que no ha recuperat encara les dues taxes de grua –que és el que va pagar–, les quals sumen 185 euros. El conductor entén que «durant el confinament, els terminis es van aturar, però ja ha passat temps i els diners no me’ls han tornat».