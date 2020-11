Treballadors de la brossa demanen un «peritatge extern» de les ofertes per la contracta a Reus

Actualitzada 18/11/2020 a les 12:17

El comitè d’empresa de sanejament urbà a Reus ha emès un comunicat on demana «que es realitzi un peritatge extern, per part d’un gabinet acreditat i neutral, que avaluï la viabilitat o no de les ofertes i les puntuacions adjudicades a les empreses» que han concorregut a la licitació per la contracta de la neteja viària i la recollida de la brossa. Dilluns d’aquesta mateixa setmana, la mesa de contractació va proposar l’adjudicació del servei a l’UTE Valoriza Medioambiente-Romero Polo. L’altra empresa que havia presentat oferta era FCC, històrica i actual prestadora del servei a Reus. El mateix dilluns a primera hora, una setantena d’empleats s'havien concentrat al Mercadal per demanar la nul·litat del concurs, ja que acusen tant l’UTE com FCC d’haver incorregut en «baixes temeràries, una més que l'altra».

Ara, en el comunicat, animen «a tots els grups municipals i les associacions de veïns» de la ciutat a sumar-se a la reclamació per un peritatge. «No podem ocultar la nostra perplexitat per com han tingut lloc els esdeveniments del procés d’adjudicació des d’un inici, la nul·la sensibilitat del govern municipal amb la plantilla que realitza el servei i la falta de paraula de Carles Pellicer, que es va comprometre davant de tot el comitè d’empresa a que no passaria el que denunciem: que l’Ajuntament no hagi desestimat les ofertes per inviables», precisa el document, que consta d’un total de 8 punts. En el mateix text, el sindicat UGT declara «persona non grata» a l’alcalde i avisa que «no serà benvingut en cap dels nostres centres de feina». El comitè anuncia que «seguirem manifestant el nostre desacord amb les formes, el fons i el resultat del procés d’adjudicació, que ens perjudica als treballadors tant com a la ciutadania».