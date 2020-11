Exhaurits els Bons Reus per a persones empadronades a la ciutat

Encara es poden descarregar els bons per a totes aquelles persones que viuen fora de Reus

Actualitzada 18/11/2020 a les 15:57

Els Bons Reus per a les persones empadronades a la ciutat s'han exhaurit aquest dimecres 18 de novembre. La regidora de Promoció de Ciutat, Montserrat Caelles, ha volgut remarcar el gran èxit de la campanya, que en un temps rècord ha esgotat l'oferta que corresponia a la segona fase dels Bons Reus. Els que si que encara es poden descarregar són els de la tercera fase de la campanya i que són per a totes aquelles persones que viuen fora de Reus.

A partir del divendres 20 de novembre al matí es tornaran a posar a disposició de la ciutadania els bons que caduquin i és que, cal recordar, que quan les persones es descarreguen els bons disposen de 15 dies per utilitzar-los. Un cop passat aquest termini, si els bons no han estat utilitzats, es tornen a posar a disposició per tal que es puguin aprofitar.

El passat dia 3 de novembre, l'Ajuntament de Reus, mitjançant l'Agència Reus Promoció, va encetar la segona fase de la campanya Bons Reus amb la posada en circulació de gairebé 200.000 euros en bons, en aquella ocasió destinats a persones empadronades a la ciutat.

La campanya Bons Reus està inclosa al Pla de Reactivació Econòmica i Social de l'Ajuntament de Reus com una de les grans accions de suport a la vida comercial, de serveis i de restauració de Reus.