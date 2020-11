El Sant Joan de Reus manté el pagament per la televisió tot i la limitació de visites

USITAC critica que el servei es cobra també als malalts covid, que estan aïllats; centres com el Joan XXIII l’ofereixen ara gratis

Actualitzada 17/11/2020 a les 19:49

Mirar la televisió té un cost per als pacients de l’Hospital Sant Joan de Reus, també en aquest moment de la pandèmia. El centre sanitari, que sí que havia exclòs els malalts de covid-19 del pagament d’aquest servei durant un tram de la primera onada, va tornar a cobrar-lo coincidint amb la desescalada i manté les tarifes vigents. Altres hospitals del territori, com el Joan XXIII de Tarragona, permeten a totes les persones ingressades –siguin positius o no– accedir gratuïtament a la televisió des que va irrompre el virus. Tenint en compte les restriccions que s’apliquen per prevenir contagis, i que aquestes inclouen recomanacions i normes com la de limitar les visites que poden rebre els pacients, que al Sant Joan s’hagi de pagar per un dels pocs entreteniments disponibles dins de les habitacions indigna profundament sindicats i usuaris.

El secretari general d’USITAC, Josep Tutusaus, explica que «pagar per mirar la televisió no és normal i, amb els preus que hi ha, molts pacients no s’ho poden permetre», i destaca que la situació és encara més complicada «quan es tracta d’ingressats amb covid, que no poden circular per acudir a comprar les targetes i, com que la família no pot entrar a veure’ls i no els hi pot portar, tampoc els hi arriben amb facilitat els diners necessaris per pagar una targeta si és que la volen comprar».

I és que els televisors funcionen amb un sistema de targetes específiques que s’obtenen a través de màquines repartides per les plantes. Se’n poden comprar al preu de 10 o de 20 euros. En els dos casos, al pacient se li cobra un euro per la mateixa targeta i se li’n deixen 9 o 19 que pot invertir en mirar la tele. El preu de l’ús és d’1,64 euros l’hora. En principi, però, també seria possible triar un període de 24 hores completes en què la targeta corre independentment de si l’aparell està engegat o no i el cost es queda prop de 7,2 euros per tot el dia sencer. La màquina expenedora de targetes admet bitllets de 10 o 20 euros.

«Els pacients s’hi passen dies»

Tutusaus critica que, «a una persona que hagi d’estar a l’hospital ingressada un mes, que no pot sortir ni rebre a ningú, que potser està connectada a oxigen però està desperta i comença a sentir-se millor, i només té la tele per passar l’estona, això li costaria 200 euros», i es pregunta «qui ho pot pagar» i si «és lògic que es cobri als pacients». «En els temps que estem vivint ara, almenys els espais que es dediquen a la covid haurien de tenir la televisió gratuïta perquè els malalts s’hi passen molts dies i estan sols del tot, només amb el personal sanitari», afegeix el secretari general d’USITAC, que fa «una crida pública a qui correspongui» per tal que es pugui resoldre aquest problema, ja que «a molts hospitals, en aquests moments, no s’està cobrant».

Un pacient de covid-19, que va estar ingressat a l’Hospital Sant Joan de Reus fins fa pocs dies i que prefereix no aportar el seu nom, explica que «a les plantes on hi ha ingressats per coronavirus, ja que estem sols, ens fa falta una mica de distracció i mirar la tele val diners». Segons la darrera actualització de les mesures preventives de seguretat davant l’increment de casos de covid-19, a l’Hospital Sant Joan els malalts positius tenen les visites restringides, excepte en cas de confinament amb el pacient. Pel que fa a la resta de persones ingressades al centre, a les habitacions només hi pot haver un sol acompanyant autoritzat, que ha de ser sempre el mateix i hi pot entrar entre les 13 i les 20 h. L’Hospital té un telèfon habilitat, operatiu de 8 a 20 h. per a familiars de pacients amb covid.

Fonts del Sant Joan consultades expliquen que la televisió va ser sense cost durant un cert temps dins de la primera onada però que ara és de pagament. Recorden, a més, que els preus són els mateixos des que es va obrir el nou hospital a l’avinguda de Josep Laporte, fa 10 anys. I asseguren que el centre estudia prendre alguna mesura per als pacients covid-19 tal com s’havia fet anteriorment. El servei de televisió a l’Hospital el subministra l’empresa Isern, que empra pantalles LED que són de baix consum energètic.

Juan Carlos Martín



«El preu és car, però és que hauria de ser gratuït. La tele no genera despesa a l’hospital, ajuda els pacients a distraure’s i, ara, és una necessitat per seguir les notícies». «El preu és car, però és que hauria de ser gratuït. La tele no genera despesa a l’hospital, ajuda els pacients a distraure’s i, ara, és una necessitat per seguir les notícies».

María José Vahillo

«Les targetes duren molt poc i, com que no és convenient que vingui la família, els malalts estan més sols i no se’ls hi pot portar diners. A les presons és gratis». «Les targetes duren molt poc i, com que no és convenient que vingui la família, els malalts estan més sols i no se’ls hi pot portar diners. A les presons és gratis».



George Daniel Axint

«Em van operar i vaig pagar per la tele. A casa és gratis, per què aquí no? És el mateix contingut. Molts usen el mòbil però la gent gran no en sap tant i s’avorreix». «Em van operar i vaig pagar per la tele. A casa és gratis, per què aquí no? És el mateix contingut. Molts usen el mòbil però la gent gran no en sap tant i s’avorreix».

Esther Gimeno



«Que la tele tingui un cost em sembla fatal. A la primera onada no es pagava però ara sí i hi ha malalts que estan aïllats. Altres hospitals no estan cobrant». «Que la tele tingui un cost em sembla fatal. A la primera onada no es pagava però ara sí i hi ha malalts que estan aïllats. Altres hospitals no estan cobrant».

Jonás Iglesias



«La televisió no és una cosa de primera necessitat. Sí que hauria de ser a un preu barat però és que, si estàs malalt, en fas poc ús i també tens el mòbil». «La televisió no és una cosa de primera necessitat. Sí que hauria de ser a un preu barat però és que, si estàs malalt, en fas poc ús i també tens el mòbil».

Lucía Jiménez



«Això hauria de ser un servei més. Prou pena té qui està a l’hospital com per no poder ni veure la tele una estona. Ara la gent no té diners i seria moment de fer el canvi». «Això hauria de ser un servei més. Prou pena té qui està a l’hospital com per no poder ni veure la tele una estona. Ara la gent no té diners i seria moment de fer el canvi».