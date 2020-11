Agredeix un agent de la Guàrdia Urbana de Reus després d'aturar-lo per no dur mascareta

La policia local també va aixecar quatre actes a un grup de joves que estaven consumint alcohol al carrer

Actualitzada 18/11/2020 a les 11:24

Consum d'alcohol la carrer

La Guàrdia Urbana de Reus va detenir dimarts cap a les tres de la tarda un home que va agredir un dels agents. Els fets van passar a la Glorieta Ramir Ortega, quan una patrulla de la policia local va localitzar un home que no portava mascareta. Els agents el van aturar per identificar-lo, moment en que va agredir un dels agents.La Guàrdia Urbana van rebre un avís a un quart d'onze per un grup de joves que estava consumint alcohol al carrer Sant Joaquim. Els agents van imposar quatre actes per incomplir el confinament nocturn, dues per tinença de substàncies estupefaents i una per falta de respecte a l'autoritat.