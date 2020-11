S'enfronta a 14 anys de presó per intentar matar un home a Reus la matinada del 25 de desembre

El noi va caure a terra i va patir quatre de lesions per arma blanca amb perforació toràcica. Les ganivetades, amb «compromís vital», van afectar el cor i el pulmó. Per aquests fets va estar 68 dies de baixa, 14 dels quals els va passar a l'UCI. El jutjat d'instrucció va decretar l'ingrés provisional a presó del presumpte autor de les ganivetades el 27 de desembre del 2019.L'home afronta una pena de 14 anys de presó per un suposat delicte d'assassinat amb traïdoria en grau de temptativa. La fiscalia interessa que s'executin dues terceres parts de la pena i que la resta se substitueixi per l'expulsió de l'estat espanyol, on el processat tindria prohibit tornar durant 9 anys.El ministeri fiscal també demana que l'acusat indemnitzi el perjudicat amb 7.000 euros pels dies d'incapacitat i de curació, i amb 20.300 euros pel perjudici estètic ocasionat per les cicatrius que li han quedat. El cas es jutjarà properament a l'Audiència de Tarragona.