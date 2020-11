La Casa Navàs de Reus estrena les visites virtuals

Els alumnes de les dues classes de 6è han vist per mitjà dels projectors de les seves aules com la directora de la Casa Navàs els feia una explicació personalitzada i en directe d'aquest emblemàtic edifici construït l'any 1908 per l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner.A banda d'explicar les particularitats de la casa i ensenyar-los molts detalls, els escolars han pogut interactuar amb la directora i aquesta els ha resolt dubtes i curiositats. La iniciativa ha agradat molt als estudiants, que s'han mostrat molt participatius durant la visita virtual. El professorat també ha valorat molt positivament el projecte, sobretot en un moment en què no poden fer excursions amb normalitat.Aquesta és una prova pilot que la Casa Navàs engega en plena pandèmia davant la dificultat de desenvolupar activitats culturals. En aquest moments, a causa de la covid-19, la casa està tancada al públic. Més enllà de l'actual situació derivada del coronavirus, la Casa Navàs vol agafar aquesta experiència com una oportunitat en positiu per poder oferir aquest recurs a altres col·lectius.Precisament, una de les properes proves pilot que es preveu fer serà amb un col·lectiu de persones amb mobilitat reduïda -l'estricta normativa legal de conservació de la casa no permet adaptar l'edifici modernista per fer-lo accessible. Quan la iniciativa estigui consolidada també es treballarà per fer presentacions en diferents punts de l'estat espanyol i altres d'àmbit internacional en diferents llengües.