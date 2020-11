'Reus ningú sense sostre' reclama entrar al Consell d'Habitatge

Actualitzada 15/11/2020 a les 20:31

El col·lectiu Reus ningú sense sostre, integrat per 35 persones que «estem ocupant habitatges de bancs perquè la nostra situació és molt precària», denuncia que l’Ajuntament de Reus «ens criminalitza» i que «tot i que té coneixement que existim, no té en compte ni la nostra iniciativa ni el col·lectiu». El grup demana al consistori que «ens permeti formar part del Consell Municipal de l’Habitatge, per explicar el nostre punt de vista i aportar solucions des de la nostra perspectiva».

Ester Serrano, membre del grup, apunta que «no hi ha interès en tocar la temàtica de les ocupacions però és que estem aquí, som una realitat» i subratlla que «abans d’ocupar pisos de la banca hem passat per serveis socials i mai hem pogut accedir a una solució». L’Ajuntament «ens diu sempre que comptarà amb nosaltres però a l’hora de la veritat no ho fa mai». Preguntada sobre si hi ha la possibilitat que un consistori doni veu a l’ocupació i sobre la legalitat d’aquesta situació, Serrano reflexiona: «I deixar persones al carrer com s’està fent, això sí que és legal?». «Com a primers afectats, tenim l’obligació de denunciar la situació. I això que, al desembre, la Generalitat va ampliar la 24/2015, però l’Ajuntament l’ignora». Reus ningú sense sostre lamenta que «la necessitat ha anat creixent» i reclama que «els ajuntaments han d’obligar els bancs a posar els pisos a disposició de les persones. Per què no els denuncien? Per què no els expropien?». El grup acudirà dimecres al Síndic Municipal.