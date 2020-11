L'UTE Valoriza-Romero Polo assumirà la contracta de la brossa a Reus

És la proposta de la mesa i, pendent de l’adjudicació definitiva i si no hi ha impugnacions, rellevaria la històrica FCC en el servei

Actualitzada 16/11/2020 a les 19:01

Els tres lots restants

Una UTE integrada per Valoriza Medio Ambiente i Romero Polo gestionarà la contracta de la neteja viària i la recollida de la brossa a Reus. Reemplaçarà, així, FCC Medio Ambiente, l’empresa que històricament ha prestat el servei i l’única altra que havia concorregut a la licitació impulsada per l’Ajuntament a principis de juliol. Aquesta és, almenys, la proposta d’adjudicació formulada avui dilluns a primera hora per la mesa de contractació, a la qual ha tingut accés el Diari Més. Valoriza disposa ara de deu dies per presentar la documentació que li sigui requerida i serà llavors que el procés podrà culminar. L’UTE es quedaria així el lot 1 dels quatre que integren la contracta, el més rellevant i dotat amb 12 milions d’euros. Tot plegat, sempre que no hi hagi cap contratemps, donat que FCC tindria encara la possibilitat d’impugnar l’adjudicació.Precisament aquest al matí, a la plaça del Mercadal, una setantena de treballadors del servei s'ha concentrat per reclamar que el concurs per la neteja viària i la recollida de brossa fos «declarat nul» en considerar que les empreses que s’hi havien presentat ho feien amb «baixes temeràries». És a dir, els empleats denunciaven que tant Valoriza com FCC havien plantejat ofertes per un cost inferior el necessari per complir correctament amb el contracte.Després de conèixer, poques hores més tard, que ja hi havia una proposta d’adjudicació damunt de la taula, el col·lectiu s'ha sentit «enganyat» per l’Ajuntament i ha recriminat al consistori haver donat lloc a «un plec que no compleix els requisits» i pretendre ara «adjudicar el servei a una empresa que fa baixes temeràries». Consultades en relació a aquesta última qüestió, fonts municipals han assegurat que «la mesa de contractació no ha estimat que hi hagi baixes temeràries» i que «ha fet la valoració i ho ha vist correcte».Pel que fa a la resta de lots, la proposta per l’adjudicació dels lots 2 i 3 –que es refereixen a la gestió i manteniment de les deixalleries i a la gestió, explotació i manteniment de la planta de voluminosos, i estaven reservats per a centres especials de treball d’iniciativa social– és el Taller Baix Camp, l’únic que havia plantejat una proposta. Finalment, el lot 4 – que té a veure específicament amb la integració tecnològica i era el que més empreses havia atret– quedaria en mans de Tradia Telecom SAU. En el seu conjunt, els quatre estaven dotats amb 13,7 milions per un total de 10 anys.