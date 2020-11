L'Ajuntament de Reus amplia la campanya de bons a ciutadans de fora de la ciutat

El consistori ha engegat la tercera fase amb la posada en circulació de 60.000 euros en bons

Actualitzada 16/11/2020 a les 13:55

L’Ajuntament de Reus, a través de l’Agència Reus Promoció, enceta la tercera fase de la campanya Bons Reus i posarà en circulació 60.000 euros en bons adreçats a persones no empadronades a Reus. La campanya està inclosa al Pla de Reactivació Econòmica i Social impulsada pel consistori.



Bona acollida

D'aquesta manera, les persones que ho desitgin podran descarregar-se els bons amb 20 euros de descompte a partir de la utilització de 4 bons o bé recollir-los al al Gaudí Centre o al Punt d’Informació situat a la plaça Prim fins al 13 de desembre o fins exhaurir existències.Els bons tenen 15 dies de caducitat des del dia de la seva emissió, són d’ús personal i intransferibles i es requerirà presentar el DNI a l’hora de bescanviar-los a l’establiment. Es podran utilitzar fins el 27 de desembre, que serà el dia que es posa fi a la campanya.La regidora de Promoció ha destacat la bona acollida de la campanya que s'ha rellançat aquest novembre per als empadronats a la ciutat amb un total de 38.948 bons, que suposen 194.740 euros.En aquests moments hi ha 415 establiments adherits a la campanya, però es poden continuar apuntant tots els que ho desitgin.Fins a aquest dilluns 16 de novembre s’han descarregat un total de 73.5422 bons dels 80.000 emesos i, per tant, en queden 6.458 de disponibles.