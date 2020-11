Els treballadors de la brossa de Reus volen que es declari nul el concurs

Actualitzada 16/11/2020 a les 09:26

Els treballadors de la recollida de la brossa i la neteja viària de Reus han convocat una concentració «pacífica i silenciosa» a la plaça del Mercadal, davant de l’Ajuntament de Reus, avui a les 11 h. La protesta coincideix amb el tram final del procés de concurs pel servei després d’un llarg periple de pròrrogues i impugnacions. El col·lectiu denuncia, segons precisa el secretari general de sanejament urbà d’UGT a la demarcació de Tarragona, Ángel Martín de Sande, que «ens preocupen les baixes temeràries», és a dir, les ofertes a preus que comprometrien la prestació del servei en algun sentit, i considera que «les empreses que s’han presentat a la licitació –que són dues pel lot principal– les han fet». Per això, sempre segons apunta Martín de Sande, «demanem que el concurs sigui declarat nul i que es repeteixi, perquè això repercutirà en els treballadors i en la ciutadania».



El secretari general de sanejament urbà d’UGT es pregunta «com és que no s’han presentat més empreses» a la licitació impulsada per l’Ajuntament en relació al servei a Reus i respon que ha estat «perquè, pel plec de condicions, no els hi sortien els números», i assegura que «han entrat dues empreses que els hi és igual anar a la baixa perquè tard o d’hora o recuperaran a costa dels treballadors o del servei».

Clàusules específiques

«Demanem que revisin les baixes temeràries a les dues empreses i, si no pot ser, que sigui nul», afegeix De Sande, que lamenta que «el plec, una altra vegada, no s’ha fet com tocava» i sosté que «nosaltres sempre hem volgut que es faci la licitació i que tiri endavant però volem que es faci bé», i que «aquesta continua estant malament». «Entenem que els tècnics no han estat a l’alçada», valora, i diu que «això ens preocupa i molt» perquè «tindrà repercussió per a tots». En un manifest, els treballadors diuen tenir «bones perspectives» en la negociació del conveni amb l’actual prestadora del servei, FCC, i són reticents a l’altra empresa que ha concorregut al concurs pel mateix lot, que és Valoriza Servicios Ambientales. Reclamen, alhora, que «la licitació contingui clàusules específiques que protegeixin els nostres drets».

FCC Medio Ambiente és la titular de l’actual contracta, i presta el servei en pròrroga. Valoriza Servicios Ambientales, que també treballa en infraestructura i creació de zones verdes, està tirant endavant a Reus projectes de la Boca de la Mina. Aquesta és la segona licitació que el govern local convoca, després d’haver-ne iniciat una al 2019 que va ser impugnada davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic per FCC Medio Ambiente i Fomento Valencia Medioambiente.