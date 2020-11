Els treballadors de la brossa de Reus es concentren per reclamar que es declari nul el concurs

Actualitzada 16/11/2020 a les 11:51

Una setantena de treballadors del servei de la neteja viària i la recollida de Reus s’han concentrat aquest matí, de manera «silenciosa i pacífica», a la plaça del Mercadal, davant de l’Ajuntament. Reclamen que el concurs per l’adjudicació del servei, que travessa ara en el seu tram final, sigui «declarat nul» perquè entenen que les dues empreses que hi concorren –FCC Medio Ambiente, l’actual prestadora; i Valoriza Servicios Ambientales, que ha guanyat projectes de la Boca de la Mina– han aplicat baixes temeràries. És a dir, denuncien que han fet ofertes per un cost inferior el necessari per complir correctament amb el contracte.

El secretari general de sanejament urbà d’UGT a la demarcació de Tarragona, Ángel Martín de Sande, explicava aquest matí des de la plaça que «fa més d’un any que avisem que el plec de condicions de la licitació, tal com s’havia fet, no era suficient per als drets dels treballadors ni per a la ciutadania» i deia que «estem cansats que no s’hi reflecteixi una pujada salarial ni moltes altres millores». «Les dues empreses han fet baixes temeràries, i això no ho permetrem», deia, i apuntava que «això significa precarietat perquè les empreses hauran de recuperar els diners». «Per què l’Ajuntament ha permès que es faci aquest plec?», es preguntava, i afegia que «el que volem ara és que l’Ajuntament el revisi i la nul·litat del concurs».

«Si continua endavant, ho pagarem tots»

«Som 226 treballadors, 226 famílies, i això repercutirà també en la ciutadania», lamentava. Tot i que l’Ajuntament no s’ha pronunciat en aquest aspecte i tampoc el procés de contractació ho ha reflectit fins al moment, «nosaltres sabem que ja hi ha una empresa escollida» per adjudicar el servei», assegurava De Sande en al·lusió a Valoriza, que deia que «aquesta empresa és temerària, i no ho consentirem». Quan assegura que les ofertes són temeràries, el secretari general de sanejament urbà d’UGT es refereix a que «hi ha una baixa del 5%, i això no pot ser perquè té una repercussió en el servei». «No volem un plec on no estiguin plasmades les nostres propostes i, a partir d’aquí, si hem d’estar dia a dia al carrer, hi serem. I hi podreu veure les 226 famílies unides», assegura.

Si el concurs es declarés nul, el procés per adjudicar la nova contracta –que ja arrossega un rosari de pròrrogues i impugnacions–, s’allargaria, però «si això continua endavant ho pagarem tots, i possiblement sigui millor seure, mirar què cal fer i fer-ho. Si ha de costar uns mesos més, ja hem esperat uns anys. No volem que sigui un nyap per part de l’Ajuntament». Al seu torn, Miguel Pérez, president del comitè d’empresa d’FCC a Reus, precisava que «el procés és complex i seria complex que s’allargués en el temps però seria molt més complex que l’Ajuntament hipotequés a la ciutat en una contracta que no és suficient durant 10 anys». A més, afegia Pérez, «això deixaria de banda els drets dels treballadors» i «estem molt preocupats: de cap de les empreses l’Ajuntament pot acceptar una baixa temerària i volem que s’estudiï i es declari nul el concurs».

Els treballadors duien pancartes on podia llegir-se «la pitjor brossa de la ciutat és la que no es veu», «avui és el principi d’una llarga enemistat», «qui t’assessora, alcalde? Bob Esponja o Don Patricio?» o «la contracta és una tómbola, tom-tom-tómbola».