El Memorimage 2020 s'adapta a la covid-19 i es podrà gaudir en línia

La quinzena edició començarà el proper 24 de novembre i s'allargarà fins al dia 29

Actualitzada 16/11/2020 a les 12:45

La quinzena edició del Memorimage se celebrarà de forma online del 24 al 29 de novembre a causa de la covid-19. Les pel·lícules es podran veure en línia de forma gratuïta a la plataforma pròpia del festival ( online.memorimage.festival.cat ). Per accedir-hi només caldrà omplir un formulari de registre.

Pilar Aymerich. La Mirada Felina serà l'encarregada d'inaugurar el festival, un retrat de l’autora d’infinitat de fotografies icòniques de la transició democràtica i la lluita feminista. Dins de la Secció Oficial es projectarà el documental A media voz, una emotiva historia sobre la nostàlgia i l’amistat, les arrels i l’exili que reflecteix el desassossec de tota una generació; They Call me babu, on els espectadors podran conèixer l’Alima, una jove empoderada i sense prejudicis que s’incorpora com a mainadera a una benestant família holandesa a la Indonèsia colonial; Video blues, on el públic s'embarcarà amb l’Emma Tusell en un viatge a la seva infància a través d’unes velles cintes; La vuelta de San Perón, que explica la història al voltant d’una cinta 16mm trobada en una caixa de pizza a l’Argentina; i finalment, El abogado relata l’atemptat del juny de 2017 al pont de Londres, on Ignacio Echeverría decideix defensar als civils encara que sigui a canvi de la seva pròpia vida.



Les peces audiovisuals estaran disponibles des del dia 24 de novembre a les 22 hores fins el diumenge 29 de novembre a les 00 hores. Amb excepció d'A media voz que només estarà disponible durant 24 hores des del dissabte 28 de novembre a les 20 hores.Fora de competició també es projectarà la pel·lícula El hombre que pudo salvar la vida de Michael Jackson, que explica la lluita de Luixy Toledo contra Michael Jackson per la autoria de la cançó Thriller, però també mostra com el mateix Luixy va salvar la vida de Michael Jackson en dues ocasions.La Secció MemoriReus, destinada a pel·lícules amb producció o temàtica del Camp de Tarragona, descobrirà els protagonistes del documental Los Glosters, que segueix la trajectòria d’aquest grup tarragoní de pop que celebren els seus trenta anys de vida. I també es presentarà la pel·lícula Casa Navàs. Construint la Memòria, que ens descobreix un dels espais amb més història de Reus.La secció MemoriJove comptarà amb una plataforma d’accés exclusiu per a instituts inscrits on podran gaudir de les pel·lícules Pilar Aymerich. La mirada Felina, La batalla per les xarxes o Antonio Machado. Los días azules. Comptaran també amb col·loquis en què els alumnes podran fer preguntes als equips de les pel·lícules o a experts sobre la temàtica.