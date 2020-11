El govern de Reus dedica el romanent a deute i recupera 635.000 euros d'interessos

Actualitzada 15/11/2020 a les 20:12

El govern de Reus destinarà el romanent del 2019 a reduir l’endeutament en 2 milions d’euros. El moviment permetrà un estalvi pressupostari de 635.000 euros en concepte d’amortització de préstecs i despeses financeres, interessos que ja no s’hauran de pagar. Els 635.000 euros s’incorporen al pressupost de l’Ajuntament per al 2021, que ronda els 122 milions. En paral·lel, tal com explica al Diari Més la regidora d’Hisenda, Mariluz Caballero, el govern s’endeutarà de nou per 2 milions –ara «en condicions més aventatjoses»– que s’apliquen al Pla d’Inversions del 2021: amb aquest préstec, la quantitat que es dedicarà a projectes és de 8,5 milions d’euros, prop d’un 30% superior als 6,5 milions de l’exercici anterior.

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, va ser un dels batlles al capdavant de la lluita del món municipal per disposar lliurement dels romanents. L’alliberament dels fons va fer-se possible per acord del Congrés dels Diputats del 20 d’octubre, una data que ja «impedia la seva aplicació efectiva i plena dins d’aquest exercici». D’aquí que el govern hagi optat finalment per bolcar-los en reduir deute, en el que entén com «l’alternativa que permet treure el major rendiment dels romanents en termes pressupostaris» dins d’aquest context. Caballero precisa que «a Reus sempre hem estat treballant en diversos escenaris, depenent del que el govern central ens permetés fer» i que «el que reivindicàvem els ajuntaments era tenir ús lliure» dels diners. L’alternativa de la reducció de deute era precisament una de les poques que ha estat disponible sempre, també abans de la decisió del Congrés, i «era un dels escenaris que, també, hem tingut sempre damunt de la taula». «Abans del Pla de Reactivació, pensàvem en fer servir els romanents si els tinguéssim», precisa la regidora d’Hisenda, que diu que «com que això no arribava i no era una possibilitat, vam engegar el Pla amb recursos propis». Arribats al mes d’octubre, «el govern central ara sí que ho permet» però «per poder fer servir els romanents lliurement hauríem de gastar-los abans de finals d’any, i els ajuntaments no tenim temps material: queden menys de dos mesos i les licitacions, compres o factures tenen uns terminis».

«Optimitzem la fórmula»

Així, «vam decidir amortitzar els 2 milions d’euros de crèdits i això ens permet recuperar-ne 2,6: 635.000 euros que s’inclouen en el pressupost ordinari del 2021 i altres 2 milions que formen part del Pla d’Inversions 2021». Tot plegat genera «un joc de partides que també ens ajuda a fer un plantejament diferent», precisa Caballero, que incideix en que «aquestes alternatives es presenten quan som un ajuntament que tenim els ratis controlats i que hem anat adaptant el pressupost d’acord a les noves necessitats i a la contenció de despesa en allò que no era imprescindible». Tot plegat, «ens ha col·locat en un moment en què hem pogut decidir què fer amb aquests diners» i «optimitzem la fórmula per utilitzar millor l’operació i per tenir una capacitat d’inversió superior a la inicialment prevista». Si el Congrés hagués pres l’acord abans, «la situació hauria estat diferent perquè, en mig any, els ajuntaments tenen més marge de maniobra», valora Caballero, tot i que insisteix que el del deute «era un escenari que sempre contemplàvem».

Així com els 2 milions tenen un trasllat concret –van a ampliar el que es dedica al Pla d’Inversions del 2021–, els 635.000 euros d’amortització de préstecs i despeses financeres «han significat menys despesa i s’han pogut distribuir, no han anat a una partida determinada mentre que en altres condicions haurien format part del pagament d’un préstec». Del nou préstec de 2 milions, el pagament d’interessos no començarà fins d’aquí a un parell d’anys. El deute municipal s’haurà reduit en més de 64 milions al tancament del 2020.