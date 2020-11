Un complex operatiu submarí intentarà recuperar el cos del segon ocupant de l'avioneta de Reus sinistrada

El tinent coronel Jordi Verger, cap interí de la comandància de Tarragona, ha explicat que, segons les imatges enregistrades per l'armada espanyola, l'avioneta es troba "més o menys sencera, tot i que amb danys evidents". La gravació, però, fa "impossible" a hores d'ara poder definir les causes del sinistre.El radar va perdre el rastre de l'avioneta dimarts de la setmana passada a les 18:55 hores, a unes 30 milles nàutiques del delta de l'Ebre, quan volava d'Eivissa a Reus. Dijous uns pescadors van trobar en aigües de Castelló el cos de l'altre ocupant, Marc Francesch.La base del dispositiu s'ha establert a Sant Carles de la Ràpita i, a banda de les unitats subaquàtiques i el servei marítim de la Guàrdia Civil, compta amb la participació de la patrullera riu Francolí. Salvament Marítim ha posat a disposició del cos una cambra hiperbàrica per si algun submarinista patís algun incident.