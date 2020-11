Obliguen l'Ajuntament de Reus a penjar la bandera espanyola a la façana, encara que tingui un recurs en marxa

L'exportaveu de Ciutadans havia reclamat l'execució de la sentència del maig passat

Actualitzada 13/11/2020 a les 15:34

El jutjat contenciós administratiu número 1 de Tarragona requereix a l'Ajuntament de Reus que compleixi la seva sentència del maig passat i que posi, en «un lloc d'honor» la bandera espanyola a la façana del consistori. D'aquesta manera, la magistrada considera que el fet que el consistori hagi interposat un recurs davant el TSJC no justifica l'incompliment de la sentència.El maig passat, la magistrada havia estimat el recurs presentat l'any 2018 per l'exportaveu municipal de Ciutadans, Juan Carlos Sánchez, que demanava que a la façana hi hagués la bandera espanyola, catalana i reusenca. La resolució, però, només esmenta l'espanyola. Segons el magistrat, l'Ajuntament incomplia els articles 3 a 9 de la llei de banderes.El mateix Sánchez va plantejar un incident d'execució de sentència reclamant que el consistori reusenc donés compliment a allò què havia resolt la magistrada. Aquesta, finalment, ha decidit que s'ha de tornar a penjar la bandera i estableix, en realitat, que la seva sentència té validesa fins a la resolució del recurs presentat pel consistori. Dit d'una altra manera, que la bandera s'ha de col·locar i si el TSJC dóna la raó a l'Ajuntament, ja la traurà.