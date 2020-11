Usuaris del Pere Mata de Reus creen silenciadors de mobiliari destinat a les escoles de la ciutat

El projecte 'Un silenci rodó' recicla pilotes de pàdel per a fer els silenciadors

La Unitat de Rehabilitació Hospitalària Institut Pere Mata de Reus ha creat silenciadors de mobiliari per a les escoles de la ciutat fets amb pilotes reciclades, segons informa aquest centre de salut mental.Amb el nom d''Un silenci rodó', el projecte recicla pilotes de pàdel com silenciadors per mobiliari dels centres educatius de la ciutat, el que aporta tranquil·litat a l'ambient, redueix l'estrès que genera el soroll i afavoreix la concentració.El projecte també vol promoure la sensibilització i la lluita contra l'estigma en salut mental, i afavorir la integració social de les persones afectades per una malaltia mental.Finalment, compleix també l'objectiu mediambiental de reciclar les pilotes i donar-los un nou ús.Aquests silenciadors són especialment beneficiosos per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, com els que pateixen trastorn de l'espectre autista, dèficit d'atenció, implants coclears, i discapacitat auditiva o visual, entre d'altres.Aquest col·lectiu necessita menys estímuls auditius i, per tant, el soroll ambiental interfereix molt més en la seva capacitat d'atenció, concentració i comprensió a l'aula respecte a la resta d'alumnat.