Mossos i Guàrdia Urbana de Reus identifiquen 36 persones durant un dispositiu conjunt a Mas Pellicer

Es volia localitzar els autors de robatoris de ciclomotors i motos dels darrers dies

Actualitzada 13/11/2020 a les 14:05

Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana de Reus van identificar aquest dijous a 36 persones en el marc d’un dispositiu conjunt, amb tècnics d’Aigües de Reus i d’Endesa, al barri Mas Pellicer. L'acció tenia com a objectiu localitzar els autors de robatoris de ciclomotors i motocicletes que s'havien produït recentment i també de possibles fraus d'aigua i electricitat.

El dispositiu es va portar a terme a dos blocs del barri, amb la identificació de 19 i 17 persones, respectivament. També es van obrir diligències per delictes lleus d’ocupació i atestats per delictes lleus de fraus de fluït elèctric. Al primer dels blocs es van realitzar diligències a un pis per delicte d’ocupació i 6 atestats per delictes lleus de fraus de fluït elèctric.

A l’altre bloc, es van realitzar quatre atestats per delicte lleu d'ocupació i 7 atestats per delictes lleus de fraus de fluït elèctric.