El barri Gaudí de Reus registra una dotzena de contenidors cremats en un mes

L’AVV aparta les illes dels edificis per evitar riscos i crida al civisme mentre l’Ajuntament inicia una compra per reposar recipients

Actualitzada 12/11/2020 a les 21:21

«Portem molts contenidors cremats aquí en un mes: a l’avinguda de Saragossa, al carrer Badalona, al Barcelona, al Bisbe Grau… reemplaçar cada contenidor val uns 1.500 euros i són diners que, a causa dels que provoquen els incendis, no es poden invertir en altres coses». Ho denuncia l’Associació de Veïns del barri Gaudí, que explica, a través de la seva presidenta Maria del Mar Escoda, que «la situació ens preocupa perquè posa en perill les façanes dels edificis on vivim» i que, per això, «s’han hagut de desplaçar i reestructurar les bateries de contenidors per allunyar-les dels blocs de pisos i que, si hi ha un foc, no afecti els qui els habiten». L’entitat xifra en una dotzena els recipients de brossa que han estat calcinats des de l’octubre fins a principis d’aquest novembre i recorda que, en un dels episodis, un vehicle també es va veure afectat.

«La Guàrdia Urbana ja hi està treballant però ens neguiteja i molt que hi hagi persones que es dediquin a fer aquestes coses en aquests punts», especialment en un moment en què «hi ha un toc de queda però a la una de la matinada algú surt i crema contenidors». El darrer incendi va tenir lloc el passat cap de setmana i va inutilitzar els dipòsits de paper i plàstic.

Fins al moment, «les bateries de l’avinguda de Saragossa ja les hem desplaçat totes, per seguretat, de tal manera que, si hi ha un incendi, no afecti cap façana», afegeix Escoda, que diu que «estem mirant, amb la Guàrdia Urbana i amb Via Pública, de quina manera podem col·locar-ne més estratègicament per reduir el perill». Això implica que «els veïns hauran de caminar una mica més per llençar la brossa, però s’ha de prioritzar la seguretat». D’altra banda, al barri, només s’han pogut substituir fins ara un 50% dels contenidors incendiats. La resta fins a la totalitat arribaran pròximament ja que «Via Pública ens ha confirmat que els ha encarregat». L’Associació de Veïns del barri Gaudí fa una crida al civisme i subratlla que «cremant els diners així, el que passa és que no aniran a altres coses», i subratlla que la zona és «tranquil·la» malgrat aquest recent repunt d’incendis. Més enllà de la factura econòmica a les arques municipals, els actes d’incivisme repercuteixen també en el dia a dia de la ciutadania, que haurà d’anar més lluny a llençar la brossa.

Acudir a la bateria més propera

De contenidors cremats l’últim mes, l’Ajuntament n’ha comptabilitzat una vintena al global de la ciutat i ha detectat una especial incidència al barri Gaudí. Fonts municipals precisen que s’està tramitant la compra de nous dipòsits per substituir-ne els incendiats, donat que la contracta de la recollida de la brossa es troba ja en el seu tram final i que no n’hi havia de disponibles al parc en aquests moments. Mentrestant, els veïns dels punts afectats hauran de llençar la brossa a les bateries més properes. A Reus, la distància entre illes, segons concreta l’Ajuntament, oscil·la entre els 100 i els 150 metres.