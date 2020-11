Les atencions dels serveis socials de Reus es disparen un 63% durant el tercer trimestre respecte el 2019

La regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de Reus, Montserrat Vilella, ha explicat que l'objectiu és estar preparats per atendre les persones més vulnerables, com persones grans, persones dependents, infants en risc, dones víctimes de la violència de gènere, persones sense llar o famílies que han vist greument afectada la seva situació econòmica.A l'octubre a Reus hi havia 8.775 persones a l'atur, un 28,2% més que l'any anterior i 7.945 veïns més afectats per un ERTO. A més, es tem que l'impacte de la segona onada de la pandèmia agreugi la situació i agreugi la situació d'emergència social.Vilella ha explicat que un dels àmbits que més els preocupa és el de la pobresa energètica. L'Ajuntament creu que la moratòria impulsada amb motiu dels estats d'alarma, segons la qual no es poden tallar els subministraments bàsics, no acabarà resolent la problemàtica perquè només posposa el deute. «Caldrà estar preparats per l'impacte que això pugui tenir», ha advertit.La regidora també ha subratllat que, sovint, les famílies més colpejades per la pandèmia es troben amb més impediments que altres col·lectius per tal de sol·licitar recursos a l'administració per via telemàtica. «Durant una setmana hem vist que en el 31% de totes les atencions fetes és el treballador social qui acaba fent aquest tràmit digital per la família», ha indicat.L'Ajuntament ha assenyalat que el pressupost de la regidoria de Benestar Social per a l'any 2020, que inicialment era d'uns 5 MEUR, s'ha vist augmentat en un milió més. Són 256.000 euros de l'addenda covid de la pròrroga del Contracte Programa de la Generalitat; 550.000 euros de romanents de tresoreria de l'Ajuntament de Reus i 150.000 euros extra aportats per la regidoria per la partida de beques menjador no prestades.A més, s'han contractat deu professionals mitjançant diverses modalitats. En funció de les necessitats detectades, els programes que han rebut aquests diners de més han estat el Pla de Xoc Alimentari amb 400.000 euros, l'allotjament temporal i sense llar amb 200.000 euros, els ajuts a la pobresa energètica i d'urgència amb 100.000 euros, i el Servei d'Ajuda a Domicili (SAD) amb 168.000 euros.