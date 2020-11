Primers moviments per al trasllat de busos interurbans a Doctor Frias

L’Ajuntament de Reus instal·larà regulació semafòrica a la cruïlla amb el passeig Sunyer i es prioritzarà la sortida dels autocars a la zona

Actualitzada 10/11/2020 a les 21:57

La parada amb més passatgers

La cruïlla entre el carrer Doctor Frias i el passeig Sunyer incorporarà un sistema de regulació semafòrica i senyalització. Es tracta d’un dels passos previs a l’execució del projecte que permetrà traslladar els autobusos interurbans de la plaça de les Oques, on ara s’aturen, cap a noves parades que es col·locaran a tocar de l’Estació Enològica. Aquesta primera intervenció, que s’ha pressupostat en 34.800 euros IVA inclòs i serà executada per l’Ajuntament, servirà per prioritzar la sortida dels autobusos en la circulació des de Doctor Frias. També s’intervindrà en el pas de vianants del passeig Sunyer, que quedarà igualment regulat, i en el conjunt de la cruïlla. Les obres s’allargaran vuit setmanes a partir del seu inici.Fonts municipals consultades en relació a les actuacions, les quals han superat ja l’aprovació inicial per part de l’Ajuntament, detallen que es tracta de «treballs complementaris al projecte» que ja va rebre fa uns mesos la llum verda per part de la Generalitat i està pendent que les obres surtin a licitació pública. En l’actualitat, «s’està treballant en el plec de condicions» d’aquesta mateixa licitació d’obres. La darrera previsió aportada per l’Ajuntament estableix que els autocars interurbans deixin d’aturar-se a les Oques a principis del pròxim any 2021.Abans de donar el seu «sí» al trasllat, el Departament de Territori havia formulat consideracions al projecte inicial, orientades a millorar la mobilitat i que tenien a veure amb semàfors i passos de vianants. La intervenció que l’Ajuntament impulsa a la cruïlla entre Doctor Frias i el passeig Sunyer podria respondre, doncs, a aquestes qüestions puntualitzades per la Generalitat. Territori farà el canvi de recorregut de les línies quan s’hagin materialitzat les obres per habilitar les noves parades a Doctor Frias. La plaça de les Oques és la primera parada interurbana de la ciutat pel que fa a demanda de passatgers, i la segona en expedicions, només per darrere de l’estació d’autobusos.L’anàlisi de la Generalitat per aprovar la reubicació va tenir en compte que el trasllat de les expedicions «suposarà un canvi en la distància i el temps d’accés de l’usuari i també en el recorregut dels serveis interurbans». Per això, calia revisar «amb deteniment quina seria l’afectació en aquests dos paràmetres, per determinar quines són les expedicions i les línies més adients per traslladar». En aquest sentit, «s’ha realitzat un estudi de recorreguts de totes les línies per avaluar els impactes del canvi proposat, i per completar l’anàlisi, el passat mes de desembre ja es va passar una enquesta als usuaris de la plaça de les Oques per determinar els indrets d’accés o difusió». Fruit de tot plegat, tal com apuntaven fonts de la Generalitat fa uns mesos, «s’ha pogut concloure que l’afectació en temps és gairebé menyspreable i que aquest no és un paràmetre determinant». El primer termini que s’havia anunciat per fer el canvi de les parades cap a Doctor Frias, un pas que és llargament reclamat pel veïnat de les Oques, era l’estiu del 2019.