L'informe tècnic manté precintat l'edifici cremat del Carme de Reus

El document indica que el 10-12 del carrer Sant Antoni necessita reparacions per entrar-hi de nou

Actualitzada 10/11/2020 a les 21:29

Els veïns afectats per l’incendi del 10-12 del carrer Sant Antoni del barri del Carme van rebre ahir l’informe tècnic sobre l’estat en què es troba el bloc després de l’acció de les flames. El document determina, tal com explica el president de l’Associació de Veïns L’Harmonia del Carme, Josep Machado, que «s’ha de mantenir el precinte policial i, de moment, no s’hi pot tornar a entrar a viure». El foc, originat la nit de divendres en un quadre elèctric, s’hauria produït mentre ocupes d’un dels pisos propietat d’un banc manipulaven les connexions. Els veïns demanaven la intervenció de l’Ajuntament per facilitar un allotjament mentre la comunitat es posa d’acord per reparar les destrosses i es permet de nou l’accés al bloc. En aquest sentit, Machado diu que «serveis socials s’han posat en contacte i miren de resoldre» situacions com la d’un veí que dorm en una furgoneta.Arran de l’incendi, aquests dilluns els veïns avisaven que «o els bancs, els jutges i els polítics hi posen mitjans, o l’associació de veïns els posarà i tots aquests pisos que hi ha buits al barri els expropiarem nosaltres per donar-los a famílies necessitades». «Si aquí torna a passar una cosa similar, ens agruparem, farem patrulles i posarem a dins dels pisos persones que els necessitin», advertia Machado. El president de l’AVV calcula que al Carme hi ha 50 habitatges de bancs. Això genera un problema concret, i és que «tot el que hi ha buit aviat s’ocupa, estigui en condicions o no». Machado vol deixar clar que «del que estem en contra és de les màfies de l’ocupació i de les drogues» i explica que a la zona hi ha persones que s’estan «organitzant» per tal de treure rèdit il·lícitament d’aquests immobles. «Són grups. En sec venen des del barri Fortuny o d’Horts de Simó. S’informen, miren, rebenten els pisos, els lloguen i cobren. Tenen gent que obre panys, gent que connecta la llum o l’aigua, que es dedica a això. La llei els fa costat i van així. I després, els hi peta tot als nassos i sortim tots volant», lamenta, i subratlla que «a persones que són necessitades les ajudem».