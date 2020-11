L'Hospital Sant Joan de Reus compra material per expandir les UCI

El centre ha adquirit equipament de crítics «per estar en disposició de respondre a qualsevol rebrot»

Actualitzada 10/11/2020 a les 21:24

L’Hospital Sant Joan de Reus va executar, a finals d’octubre, una compra d’urgència d’equipament necessari per al pacient crític, vinculat a l’abordatge de la pandèmia de la covid-19. En concret, el centre sanitari ha adquirit sistemes de monitorització modular i central de monitorització de pacients –6 unitats– i sistemes de monitorització intraoperatoris i complements adjunts –1 unitat–. La inversió realitzada ha estat de 148.000 i 40.000 euros respectivament. L’informe de necessitats de la compra indica que «en el marc de l’estratègia de resposta a l’epidèmia de la SARS-CoV-2 es fa necessari expandir les unitats de cures intensives de l’Hospital, en previsió de possibles rebrots» i que «l’equipament ha d’estar disponible el més aviat possible atès que en aquests moments ens trobem amb diversos rebrots, motiu pel qual ens veiem obligats a equipar espais de l’Hospital amb molta rapidesa, ja que hem detectat que ens manca equipament d’atenció assistencial». Aquesta compra permet «estar en disposició de respondre a qualsevol rebrot». El sistema de compra d’urgència és un mecanisme contemplat per l’adquisició ràpida de material, especialment en el context de la pandèmia.