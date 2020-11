Els Reis Mags acamparan al parc Sant Jordi de Reus del 2 al 5 de gener

Recasens apunta que des de l'àrea de Cultura fa temps que van començar a repensar l'esdeveniment perquè «la Cavalcada, tal com la tenim entesa a dia d'avui, resulta impossible d'imaginar» en un context de pandèmia. Per això, el consistori ha decidit preparar un espai a Ses Majestats perquè puguin quedar-se uns dies a la ciutat.Tal com va avançar 'Canal Reus', l'indret escollit és el parc Sant Jordi, un espai cèntric de la capital del Baix Camp que permet controlar l'aforament i regular les entrades i sortides dels visitants, en petits grups, de forma esglaonada. «Ho fem a l'inrevés. No és la Cavalcada qui passa sinó que som nosaltres els qui passem per la Cavalcada», resumeix el regidor a l'ACN.Recasens ha assegurat que «ningú no es quedarà sense els caramels» i que es mantindran moments tradicionals com la rebuda i el lliurament de les claus de totes les cases de la ciutat per part dels dirigents municipals. Al campament reial tampoc no hi faltarà la música ni la comitiva que sol acompanyar Ses Majestats.