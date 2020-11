Els comptes del 2021, aïllant el traspàs de l’Hospital, creixen 3,3 milions respecte al 2020 i destinen un 30% més a projectes

Actualitzada 11/11/2020 a les 21:14

L’Ajuntament de Reus disposarà, de cara a l’exercici 2021, d’un pressupost de 122 milions d’euros i d’un pla d’inversions de 8,5 milions. El govern ha presentat les línies mestres de la seva proposta de comptes, que passarà dilluns 16 de novembre per comissió informativa i prosperarà al ple del dia 20 a través de la majoria que configuren JuntsxReus, ERC i Ara Reus. La intenció passa per «sumar el màxim d’adhesions possibles» al pressupost, que és «realista» i que «vol seguir donant resposta a les necessitats de la ciutat», tal com detallava la regidora d’Hisenda, Mariluz Caballero. Amb tot, el diàleg amb l’oposició sobre l’expedient no s'ha obert fins aquesta tarda, a pràcticament una setmana de la votació. La setmana vinent, es convocarà també una «audiència pública» on el govern exposarà el plantejament econòmic –pressupost i ordenances fiscals– per al 2021, en format obert a la ciutadania.

El pressupost de l’Ajuntament és lleugerament inferior al del 2020, que havia estat de 123,5 milions d’euros, per «l’efecte del traspàs de l’Hospital Sant Joan de Reus a la Generalitat». Amb tot, si no es té en compte aquest concepte, la xifra del 2021 resulta superior en 3,3 milions d’euros, segons precisava Caballero, que subratllava el caràcter «expansiu» dels comptes. L’objectiu, deia, és «donar continuïtat a les polítiques d’atenció a la ciutat en l’actual context de triple crisi sanitària, social i econòmica», i fer-ho en «una doble direcció: atenció als més vulnerables i generació d’activitat econòmica». La regidora d’Hisenda insisteix que l’expedient és un «exercici de responsabilitat, de realisme i de planificació» i que suposa «la garantia de seguir prestant uns serveis de qualitat i d’impulsar projectes per al futur i de cohesió social».

Augment d’ingressos

Els ingressos creixen 3,3 milions –que es corresponen amb els 3,3 més del pressupost– i «permeten mantenir tots els serveis i ajuts». Caballero ha subratllat que «en cap cas el creixement és per la modificació de les ordenances fiscals» i apunta que «altres ajuntaments han hagut de pujar impostos per donar resposta a la pandèmia però nosaltres no ho fem, hem congelat les ordenances per al 2021, hem mantingut les bonificacions del 2020 orientades a famílies i a pimes, i hi sumem les noves bonificacions per crear ocupació, captar empreses i fomentar la construcció d’habitatge protegit».

L’augment d’ingressos l’atribueix la regidora al recàrrec del 50% de l’IBI sobre els immobles desocupats, que permetrà recaptar fins a 500.000 euros; el conveni amb la Generalitat en relació a l’IBI de l’Hospital, valorat en 700.000 euros; l’augment del 3% previst en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat en concepte de cessió de tributs estatals i una «millora en els processos de gestió i recaptació».

Pel que fa al capítol de despeses, Caballero enumerava l’adaptació a la nova relació de llocs de treball i el reforç de la plantilla de la Guàrdia Urbana; un increment de les partides vinculades a la situació pandèmica com la neteja de les escoles públiques i les escoles bressol municipals, per valor de 600.000 euros; així com la compra d’EPI per al personal; 600.000 euros més en ajuts directes per a famílies en situació d’emergència social: i la «dotació del fons de contingència en 1 milió d’euros per donar resposta a les noves necessitats que puguin sorgir davant les incerteses que planteja l’any 2021». El ple del pròxim 20 de novembre també «aprovarà noves modificacions d’ordenances fiscals, per facilitar la gestió tributària i dotar de major flexibilitat els pagaments fraccionats».

«Seguim el mateix full de ruta»

El pressupost 2021 «conté un esforç important a nivell d’inversió: 8,5 milions que seran un revulsiu per a l’activitat econòmica i la creació de llocs de treball». El pla d’inversions del 2020 va ser de 6,5 milions, un 30% menys. Entre les actuacions hi ha ara la redacció del projecte del Centre Cívic Gregal, les primeres actuacions de la piscina coberta, un estudi per redefinir el parc Sant Jordi i crear un espai escènic a la plaça d’Anton Borrell, millores al Gaudí Centre i a l’Estació Enològica o el carril bici de Blancafort. Caballero assegurava que la covid-19 «no afecta als plans d’inversió, que normalment van finançats per crèdits, sinó que impacta en ingressos i despesa corrents, i el que sí que pot afectar és l’execució». Per això, «el govern segueix tenint el mateix full de ruta que ens hem marcat al Pla d’Acció Municipal, i això és el que intenten recollir els pressupostos».