Reus augmenta l'índex de recollida selectiva amb els envasos i el vidre al capdavant de la millora

La recollida selectiva representa un 23,40% del total de recollida de residus del carrer

Actualitzada 10/11/2020 a les 16:41

La ciutat de Reus continua augmentant l’índex de recollida selectiva amb el reciclatge d’envasos (+15,72% respecte el mateix període de 2019) i de vidre (+10,04%) al capdavant de la millora. Les xifres globals mostren un increment de 1,43 punts respecte els deu primers mesos de l’any passat i una millora de 3,27 punts respecte 2018. Amb les dades de gener a octubre de 2020, la recollida selectiva representa un 23,40% del total de recollida de residus del carrer (deixalleries a banda). L’any 2019, la ciutat va tancar l’índex amb un 21,98%, i el 2018 ho va fer amb un 19,68%. L’objectiu municipal, tal i com està definit en el plec de clàusules per a la licitació del contracte de recollida de residus i neteja viària, és d’un increment anual de la recollida selectiva del 2%.

Campanyes de sensibilització

El regidor de Medi Ambient i Recursos Humans, Daniel Rubio, considera que «tot i que la tendència és positiva, encara tenim molt de marge de millora i, per tant, continuem treballant en la conscienciació de la ciutadania amb campanyes a peu de carrer i també a les xarxes socials».

Des de la regidoria de Medi Ambient i Recursos Humans s’han posat en marxa diverses iniciatives per a la sensibilització de la ciutadania i per a continuar incrementant l´índex de recollida selectiva. D’una banda, la presència d’educadors ambientals al carrer, que tot i interrompuda pel confinament del mes de març, es va reactivar la primera quinzena d’octubre per a conscienciar de com s'ha de fer la recollida selectiva i com s'han de dipositar les deixalles als contenidors. Els educadors ambientals van informar més de 2.500 persones a 80 localitzacions diferents de tota la ciutat.

Fruit d’aquesta campanya divulgativa es va detectar que alguns comerços utilitzen els contenidors de forma poc respectuosa tot i tenir disponible el servei de recollides especials per algunes fraccions de residus (per exemple el cartró a les zones més comercials). Per aquest motiu, des de la regidoria es planteja fer una campanya específica pels comerços.

D’altra banda, en el marc de l’estratègia de sensibilització de la ciutadania per contribuir a millorar els nivells de recollida selectiva i l’increment de l’educació ambiental en general, s’estan portant a terme diverses campanyes pedagògiques a les xarxes socials coincidint amb dies assenyalats del calendari com ara el Dia Mundial de l’Educació Ambiental (26 de gener), el Dia Mundial del Reciclatge (17 de maig), el Dia Mundial del Medi Ambient (5 de juny) o, properament, la Setmana Europea de la Prevenció de Residus (del 21 al 29 de novembre de 2020).