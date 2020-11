Localitzen l'avioneta desapareguda de l'Aeroclub de Reus a 100 metres de profunditat

Actualitzada 09/11/2020 a les 18:26

El dispositiu de recerca que, des de dimarts de la setmana passada, buscava al mar una avioneta de l’Aeroclub de Reus que va desaparèixer del radar mentre realitzava el trajecte Eivissa-Reus, ha pogut localitzar l’aeronau. La Piper Seneca amb matrícula EC-HCA ha estat trobada a 100 metres de profunditat, segons ha pogut saber el Diari Més. Tot i que encara no ha transcendit la ubicació precisa on els mitjans de salvament han donat amb l'avioneta, el senyal s’havia perdut a 40 milles nàutiques de l’Aeroport de Reus –on tenia previst l’aterratge–, al Mediterrani.

Al moment de la desaparició, a bord de la Piper Seneca viatjaven Marc Francesch, gerent del Càmping Trillas de Tarragona, vicepresident de l'Associació de Càmpings de Tarragona i també president de l'agrupació local de Junts x Catalunya a Torredembarra; i un agent del cos dels Mossos d’Esquadra. En el seu informe preliminar, la Comissió d’Investigació d’Accidents i Incidents de l’Aviació Civil (CIAIAC) va donar, aquest divendres, ambdós tripulants –de 42 i 35 anys respectivament– per morts. Les tasques de recerca se centren ara en la localització dels cossos.

En el dispositiu estan treballant en aquests moments, tal com han confirmat fonts de l’Armada a aquest rotatiu, dos vaixells procedents de la base de Cartagena que rastregen tant la superfície com també les profunditats marines. A lloc s’han desplegat, igualment, diversos equips de bussos que treballen amb vehicles capacitats per submergir-se a una profunditat considerable.