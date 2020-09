El govern espanyol no ha aconseguit aquest dijous convalidar el decret de romanents dels ajuntaments, que ha topat amb el 'no' del PP, Cs, Vox, ERC, JxCAT, CUP, PNB, Bildu, Compromís, BNG, i CC. PSOE i Podem s'han quedat sols defensant el que la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha definit com un «mecanisme voluntari» que és «l'única» via perquè els ajuntaments puguin accedir als seus propis superàvits. Segons Montero «no té sentit» que el Congrés hagi furtat als alcaldes decidir si els interessa o no acollir-s'hi. El decret ha quedat rebutjat amb 156 vots a favor i 194 en contra.El decret de romanents dels ajuntaments establia un sistema que permetia que els consistoris accedissin a 5.000 MEUR dels seus propis superàvits a canvi de cedir a l'Estat la resta dels seus estalvis durant un termini de 10 anys a partir del 2022.L'alcalde de Reus, Carles Pellicer (PDeCAT), un dels primers en posicionar-se contra el decret del govern central, considera que aquesta «no és una victòria política», ja que el decret de romanents plantejat pel govern de l'Estat era una «acció injusta». «El romament dels ajuntaments són els estalvis de la ciutadania i per aquest motiu reclamem que aquests estalvis es puguin aplicar lliurement a l'àmbit municipal», ha dit Pellicer a Diari Més, «aquests diners, que són de la ciutadania, s'han de quedar aquí» per tal de fer front a la crisi actual.«El govern de l'Estat no ha plantejat bé aquest tema, la política es basa en el diàleg i el consens i per això el plantejament que va fer el govern no ha sortit bé», indica Pellicer, «sempre s'ha de tenir un pla B».Per aquest motiu, l'alcalde de la capital del Baix Camp demana que es posi sobre la taula un nou decret «urgent» que «contempli les reivindicacions dels ajuntaments» i que, per una banda, aquests estalvis de la ciutadania es puguin destinar «a programes d'ajuda social» i que el govern de l'Estat plantegi un fons extra «amb un repartiment consensuat» per tal que tots els ajuntaments puguin pal·liar els efectes de l'actual crisi que viu el país.