Els pares de l'IE Pi del Burgar de Reus, molestos per la falta d'informació sobre la tornada al centre

Asseguren que encara no saben els protocols de seguretat ni les ràtios ni la forma d'accés dels alumnes de primària i secundària

Actualitzada 10/09/2020 a les 11:58

El centre assegura que segueix les pautes d'Educació

Els pares dels alumnes de primària i secundària de l'Institut Escola Pi del Burgar de Reus estan molestos amb la direcció del centre perquè a menys de tres dies per l'inici del curs, encara no saben com accediran els seus fills al centre, els protocols de seguretat que es duran a terme, les ràtios de les classes o a quin grup estarà el seu nen. Tot i les queixes reiterades, que han enviat al centre, expliquen que no han rebut cap tipus de resposta.Els progenitors asseguren que la comunicació des del centre ha estat escassa i es troben «desemparats» davant la incertesa d'aquest nou curs a causa del coronavirus. Afegeixen que els correus electrònics que han enviat no han rebut cap resposta, motiu pel qual han formulat queixes tant al centre com al Departament d'Educació.Tanmateix, consideren que és en aquest tipus de situacions quan es necessita més informació per «tranquil·litzar els pares» i donar confiança a l'hora de portar els seus fills als centres educatius. I al·leguen que d'altres centres de la ciutat sí que han estat contínuament en contacte amb les famílies.A causa del confinament durant la pandèmia, algunes de les famílies també han reclamat part dels 130 euros que van pagar al centre per comprar material per al curs, fet pel qual la direcció de l'IE Pi del Burgar ha optat perquè enguany només s'abonin 100 euros. Decisió que consideren insuficient i errònia, ja que molts alumnes ja han acabat els estudis al centre o bé han marxat a un altre.Aquest matí de divendres han rebut un correu del centre on admeten i comparteixen el malestar que s'ha generat amb la gestió de l'inici de curs que «segurament, es podria haver fet millor». Des de l'Institut Escola afirmen que fins ahir dimecres al migdia «vam estar pendents de rebre instruccions del Departament d'Educació» i que la informació canvia constantment. I asseguren que durant el dia d'avui els informaran sobre els canvis que hi haurà en aquest curs 2020/2021, els quals podran consultar a través de la pàgina web del centre (horaris, recursos, accessos, espais disponibles, mesures i actuacions en cas d'un positiu).Segons la direcció, «la nostra errada ha estat seguir els passos que tocava i que consideràvem que calia dur a terme, per no haver d'enviar diferents comunicacions» que canviaven constantment. Finalitzen, assegurant que han actuat segons les pautes marcades per Educació.Els pares dels alumnes entenen que la informació canvia constantment però consideren que és millor anar actualitzant-la que sentir-se «desemparats».L'única informació rebuda fins ahir era l'enllaç del web Canal Salut Escola de la Generalitat i la recomanació de seguir el canal de Telegram d'Educació. A més de la documentació que cal portar el primer dia de classe, entre ells la declaració de responsabilitat, assumint que si algun dels alumnes presenten alguna simptomatologia relacionada amb la covid romanguin a casa fins que tinguin els resultats de les proves.Cap a les dotze del migdia, alguns pares s'han donat compte que a l'Instagram del centre han penjat els horaris de les entrades i sortides dels alumnes dels diferents cursos; les mesures higièniques; els horaris de l'esbarjo; a més del protocol de neteja i desinfecció de l'equipament. No obstant, a la seva pàgina web no es troba aquesta informació i no s'ha enviat cap correu als pares. A més a més, el dubte radica en com s'informarà a les famílies desconnectades digitalment.