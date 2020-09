Troben a Portbou una persona que havia fugit d'un centre psiquiàtric de Reus

La Policia Nacional va localitzar a principis de setembre, durant els controls fronterers a Portbou, una persona desapareguda i incapacitada, que havia fugit d'un centre psiquiàtric de Reus. Aquest tenia un aspecte brut, amb la mirada perduda, els turmells inflats i desorientat.Els agents a més, van detenir en les últimes setmanes dos homes per dos assassinats i dos traficants de marihuana en els mateixos controls fronterers. Els agents van detenir l'1 de setembre dos ciutadans que intentaven passar 4,4 quilos de marihuana amagada en cinc bosses de plàstic en les seves motxilles.Pel que fa a un dels dos homes buscats per assassinat, arrestat el 2 de setembre, els agents van observar que tenia una actitud nerviosa. El van aturar i van comprovar que tenia una ordre de cerca, detenció i ingrés a presó per assassinat en vigor des d'aquest any per part de l'Audiència d'Alacant. De nacionalitat espanyola, ja tenia antecedents per assassinat per fets ocorreguts a Alacant, Múrcia i Alcalá de Henares.L'endemà es va arrestar un ciutadà buscat per la justícia per assassinat i considerat molt perillós. A l'agost van arrestar un altre ciutadà buscat per assassinat i condemnat a cadena perpètua al seu país.