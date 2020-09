Noves zones d'aparcament a l'escola Sant Josep i al Col·legi ARCE de Reus

Aquestes seviran per millorar la seguretat a les entrades i sortides dels centres educatius

Centres amb mesures de mobilitat segura

El Servei de Mobilitat i Circulació de la Guàrdia Urbana de Reus posarà en marxa el proper dilluns, 14 de setembre, dues noves zones d'aparcament per millorar la seguretat a les entrades i sortides a l’escola Sant Josep i al Col·legi ARCE. També s'han fet millores en la zona del col·legi General Prim. Amb aquesta actuació, la Guàrdia Urbana ja suma 16 zones d’aparcament per a pares i mares d’alumnes en centres educatius de la ciutat.En concret, davant dels centres s’ha reordenat l’aparcament i s’ha delimitat una zona limitada a la parada de vehicles, reservada als familiars dels alumnes en les franges horàries següents: de 7:30 a 9:15 i de les 11:45 a 18:00h. En el cas de l’escola Sant Josep, la reserva s'ha fet al carrer Balmes; i a l’escola ARCE, davant la porta lateral tocant al Reus Ploms. En el cas de l’escola s’ha ampliat la zona al carrer Doctor Ferran.Les limitacions d’estacionament en les àrees de seguretat només s’apliquen en els horaris indicats de dilluns a divendres i en calendari escolar. La resta d’hores del dia, els veïns i la resta de conductors poden estacionar els seus vehicles amb normalitat a la zona indicada per als familiars dels alumnes.Aquests canvis arriben després d’aplicar mesures similars de mobilitat segura en altres centres educatius de la ciutat com les escoles Montsant, Joan Rebull, Sant Pau, Isabel Besora, IES Baix Camp, La Salle, Mare Molas, General Prim i Pare Manyanet, EBM L’Olivera, l’Escola Misericòrdia, l'Institut Escola Pi del Burgar, el Col·legi la Presentació, l’Escola Maria Cortina, i ara les escoles Sant Josep i ARCE.La iniciativa ha obtingut bons resultats tant en termes de seguretat com de mobilitat de la comunitat educativa i del conjunt de la ciutadania que es mou a l’entorn dels centres.