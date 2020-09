Tot esperant que arribi el bus

Dissabte 12 de setembre s’estrena el musical ‘Pels carrerons del darrere’ al jardí de la Casa Rull

Dos personatges, un noi i una noia, interpretats pel músic Joan Masdéu i l’actriu Georgina Llauradó, es troben en una parada d’autobús. Aquest és el punt de partida del musical Pels carrerons del darrere, una producció que s’emmarca en el Projecte Bartrina, i que s’estrenarà aquest dissabte, 12 de setembre, al Jardí de la Casa Rull de Reus.

Es tracta d’un musical de petit format, d’una durada aproximada de trenta minuts, dirigit per Jordi Vall, que en signa també el llibret. La música és de Joan Masdéu i és interpretada en directe sobre l’escenari pel propi músic i el guitarrista Maurici Gené.

Amb la primera sessió exhaurida i la segona a punt d’estar-ho també, els membres de la companyia asseguren que aquest treball els ha vingut com anell al dit per trobar una excusa per treballar junts. I el que n’ha sortit, avisa la Georgina, «és un bombonet».

El director de l’obra, Jordi Vall, assenyala que Pels carrerons del darrere no és una comèdia romàntica, sinó «una comèdia dramàtica musical» que va sorgir arran d’un procés fet a la inversa del que és habitual. Així ho explica Joan Masdéu: «El Jordi es va posar en contacte amb mi i em va demanar que escrivís dues cançons sobre el que volgués. A partir d’aquest material, ell va escriure el guió». El resultat és una història embolcallada per les cançons, que relata l’encontre casual entre dues persones aparentment antagòniques que acaben confluint.

«El Joan era el músic ideal per fer aquest treball», assegura Vall, «perquè ens coneixem, som amics i sé el tipus de música que fa, sé que si escriu una cançó no tindrà una lletra banal, anirà més enllà». El director reusenc avisa que no volia fer una història romàntica clàssica ni un musical comercial, tot i que la peça segueix l’estructura clàssica de presentació de personatges, conflicte i resolució, però en un format «concentrat» i amb la presència escènica de Maurici Gené, que amb la seva música esdevé el tercer personatge.

Una aposta valenta

«Cal agrair al Teatre Bartrina i la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Reus la seva aposta per fer un festival d’estiu com el Projecte Bartrina», subratlla Jordi Vall, en referència al delicat moment que travessen les propostes culturals a causa de la crisi sanitària. Joan Masdéu, per la seva banda, lamenta la criminalització que assegura que estan patint els agents culturals, moltes vegades fruit de «la pressió col·lectiva». Això no obstant, el músic reusenc també celebra que «hi ha ganes de consumir cultura i, sobretot, de donar-hi suport. Sembla que aquest sentiment ha arribat també al teixit social», conclou.

Pels carrerons del darrere s’estrenarà dissabte 12 de setembre al Jardí de la Casa Rull en dues sessions, a les 21.30 i les 23h, i les entrades tenen un preu de 5 euros (no numerades). Es poden comprar a la taquilla del Teatre Bartrina o través de la seva pàgina web.